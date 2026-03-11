私がビーバーになる時
3月13日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2026/3/12
- コーナー
- Cinema Preview
ビーバーになって森を守れ！？ もふもふ大冒険
ディズニー＆ピクサーが贈る、動物の世界を舞台にした“もふもふ”アドベンチャー。笑いと驚きに満ちた、心温まる冒険物語です。
思い出の森が高速道路計画で消えてしまうと知った動物好きの大学生メイベルは、森を守るため極秘テクノロジーでビーバーの姿になり、動物たちの世界へ飛び込みます。ところがそこは、人間の常識が通じないルールだらけの世界。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは仲間となったビーバーやクマなどの動物たちとともに森を守る大胆な作戦を計画します。果たして彼女の大逆転プランは成功するのでしょうか。
|監督
|ダニエル・チョン
|出演
|芳根京子/小手伸也/宮田俊哉/森公美子/宮野真守/かなで(3時のヒロイン)/大地真央/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|3/13から上映
|私がビーバーになる時/ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編(PG12)/パリに咲くエトワール/マーティ・シュプリーム 世界をつかめ/たしかにあった幻
|上映中
|ウィキッド 永遠の約束/スペシャルズ/しあわせな選択(PG12)/映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|3/13から上映
|私がビーバーになる時/ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編(PG12)/パリに咲くエトワール/マーティ・シュプリーム 世界をつかめ/ギャビーのドールハウス ザ・ムービー/映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！
|上映中
|ウィキッド 永遠の約束/花緑青が明ける日に/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「私がビーバーになる時」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。3月18日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
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