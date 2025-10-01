秋の装い展

野の里布土器(和歌山市下和佐)で、季節を彩るアイテムを集めた「秋の装い展」が10月11日(土)～15日(水)午前10時～午後4時に開催されます。多彩なジャンルのハンドメード作家15人による古布のリメーク作品や和雑貨を展示。初日だけ木を使ったボタンやアクセサリー、古布が庭先にも並びます。入場無料。