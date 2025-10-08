秒速5センチメートル
10月10日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2025/10/9
- コーナー
- Cinema Preview
新海誠の傑作アニメが松村北斗主演で実写化
新海誠監督による名作アニメ「秒速5センチメートル」が実写化。ポカリスエットのCMや米津玄師のMVを手がけた気鋭・奥山由之が、初の大型長編映画に監督として挑みます。
1991年春、東京の小学校で出会い、互いの孤独を埋めるように心を通わせる貴樹と明里。しかし卒業を機に明里が引っ越し、二人は文通で絆をつなぎ続けました。中学1年生の冬、栃木で再会した二人は「2009年3月26日にまた会おう」と約束を交わします。やがて時は流れ、社会人となるも、過去に縛られたまま孤独な日々を送る貴樹。一方、明里も思い出を胸に静かな日常を歩んでいて…。
|監督
|奥山由之
|出演
|松村北斗/高畑充希/森七菜/青木柚/木竜麻生/上田悠斗/白山乃愛/岡部たかし/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|10/10から上映
|秒速5センチメートル/トロン:アレス/新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生/ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女(サーシャ)/劇場先行版「ゴールデンカムイ」札幌ビール工場編 前編
|10/13から上映
|THE FIRST SLAM DUNK 2025 in cinema
|上映中
|火喰鳥を、喰う/チェンソーマン レゼ編(PG12)/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|10/10から上映
|秒速5センチメートル/トロン:アレス/ホウセンカ/アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-/2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL 4Kリマスター特別編集版/ハウス・オブ・ダイナマイト
|上映中
|火喰鳥を、喰う/ワン・バトル・アフター・アナザー(PG12)/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「秒速5センチメートル」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。10月15日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています
関連キーワード
おすすめ記事
-
2025/10/9勝手にリビングノーベル食文化賞各分野で人類に対して多大な貢献をした人物に贈られる「ノーベル賞」。食欲の秋を迎えた今週は、食の道…
-
2025/10/2伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中
トゥクトゥクに乗ってお出かけようやく暑さも和らぎ、出かけやすい季節になりました。伊太祈曽駅から四季の郷公園の間を“トゥクトゥ…
-
2025/9/25“無理をしない”を合言葉に
仕事も家庭も全力投球9月25日は「主婦休みの日」。家事や仕事に頑張る皆さんに“自分をねぎらってほしい”という思いから…
-
2025/9/18あなたのアイドルを探せ！！
【推し活】アニマル総選挙！ジャイアントパンダの帰国から3カ月。新たな“推し”を探すべく「アニマル総選挙！」を開催します。ア…
-
2025/9/11行ってみたから伝えたい！
大阪関西 万博体験レポート今年4月に開幕した「大阪・関西万博」は10月13日(祝)の閉幕まで残すところ約1カ月。今週は万博…