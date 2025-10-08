秒速5センチメートル

10月10日(金)ロードショー

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

新海誠の傑作アニメが松村北斗主演で実写化

新海誠監督による名作アニメ「秒速5センチメートル」が実写化。ポカリスエットのCMや米津玄師のMVを手がけた気鋭・奥山由之が、初の大型長編映画に監督として挑みます。

1991年春、東京の小学校で出会い、互いの孤独を埋めるように心を通わせる貴樹と明里。しかし卒業を機に明里が引っ越し、二人は文通で絆をつなぎ続けました。中学1年生の冬、栃木で再会した二人は「2009年3月26日にまた会おう」と約束を交わします。やがて時は流れ、社会人となるも、過去に縛られたまま孤独な日々を送る貴樹。一方、明里も思い出を胸に静かな日常を歩んでいて…。

監督 奥山由之 出演 松村北斗/高畑充希/森七菜/青木柚/木竜麻生/上田悠斗/白山乃愛/岡部たかし/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/ 10/10から上映 秒速5センチメートル/トロン:アレス/新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生/ヤマトよ永遠に REBEL3199 第四章 水色の乙女(サーシャ)/劇場先行版「ゴールデンカムイ」札幌ビール工場編 前編 10/13から上映 THE FIRST SLAM DUNK 2025 in cinema 上映中 火喰鳥を、喰う/チェンソーマン レゼ編(PG12)/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/ 10/10から上映 秒速5センチメートル/トロン:アレス/ホウセンカ/アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-/2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL 4Kリマスター特別編集版/ハウス・オブ・ダイナマイト 上映中 火喰鳥を、喰う/ワン・バトル・アフター・アナザー(PG12)/ほか

