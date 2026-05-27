箱の中の羊
5月29日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2026/5/28
- コーナー
- Cinema Preview
家族を待ち受ける想像を超えた未来とは
「万引き家族」以来8年ぶりとなる、是枝裕和監督のオリジナル脚本作品。第79回カンヌ国際映画祭出品作としても注目を集める本作は、“亡き人をよみがえらせる”未来技術をテーマに、新たな家族の形を描きます。
息子を亡くして2年。建築家の音々(おとね)と夫・健介は、亡き息子・翔(かける)の姿をしたヒューマノイドを家族として迎え入れます。「おかえり」と涙を浮かべる音々に対し、健介は戸惑いを隠せません。少しずつ再び動き出した家族の時間。しかし、やがて夫婦が抱えていた悲しみや葛藤が浮かび上がり、思いもよらない出来事が起こります。
|監督
|是枝裕和
|出演
|綾瀬はるか/大悟(千鳥)/桒木里夢/清野菜名/寛一郎/柊木陽太/角田晃広/野呂佳代/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|5/29から上映
|箱の中の羊/劇場版モノノ怪 第三章 蛇神/マテリアリスト 結婚の条件/TOKYO BURST 犯罪都市(PG12)
|上映中
|名無し(PG12)/ミステリー・アリーナ/スター・ウォーズ マンダロリアン・アンド・グローグー/君のクイズ/映画「正直不動産」/機動警察パトレイバーEZY File1/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|5/29から上映
|箱の中の羊/劇場版モノノ怪 第三章 蛇神/お終活3 幸春！人生メモリーズ/TOKYO BURST 犯罪都市(PG12)/トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤/KEEPER キーパー
|上映中
|スター・ウォーズ マンダロリアン・アンド・グローグー/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。6月3日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
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