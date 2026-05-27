 

箱の中の羊
5月29日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

箱の中の羊

家族を待ち受ける想像を超えた未来とは

「万引き家族」以来8年ぶりとなる、是枝裕和監督のオリジナル脚本作品。第79回カンヌ国際映画祭出品作としても注目を集める本作は、“亡き人をよみがえらせる”未来技術をテーマに、新たな家族の形を描きます。

息子を亡くして2年。建築家の音々(おとね)と夫・健介は、亡き息子・翔(かける)の姿をしたヒューマノイドを家族として迎え入れます。「おかえり」と涙を浮かべる音々に対し、健介は戸惑いを隠せません。少しずつ再び動き出した家族の時間。しかし、やがて夫婦が抱えていた悲しみや葛藤が浮かび上がり、思いもよらない出来事が起こります。

監督 是枝裕和
出演 綾瀬はるか/大悟(千鳥)/桒木里夢/清野菜名/寛一郎/柊木陽太/角田晃広/野呂佳代/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
5/29から上映 箱の中の羊/劇場版モノノ怪 第三章 蛇神/マテリアリスト 結婚の条件/TOKYO BURST 犯罪都市(PG12)
上映中 名無し(PG12)/ミステリー・アリーナ/スター・ウォーズ マンダロリアン・アンド・グローグー/君のクイズ/映画「正直不動産」/機動警察パトレイバーEZY File1/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
5/29から上映 箱の中の羊/劇場版モノノ怪 第三章 蛇神/お終活3 幸春！人生メモリーズ/TOKYO BURST 犯罪都市(PG12)/トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤/KEEPER キーパー
上映中 スター・ウォーズ マンダロリアン・アンド・グローグー/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

 イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。6月3日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年5月30日号「リピートしたくなる！ 岩手で話題の推しラーメン」

    2026/5/28

    リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメン
     あっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店に…
  2. リビング和歌山2026年5月23日号「梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦 マカダミアナッツ革命」

    2026/5/21

    梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦
    マカダミアナッツ革命
     5月中旬から6月末ぐらいにかけて、みなべ町の梅農家にとっては梅を収穫する繁忙期を迎えます。そんな…
  3. リビング和歌山2026年5月16日号「世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ Japanese pepperぶどう山椒」

    2026/5/14

    世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ
    Japanese pepperぶどう山椒
     世界で注目を集める和歌山県産の調味料を紹介する新シリーズ「世界へ羽ばたく！ 和歌山のひとさじ」。…

  4. 2026/5/7

    Happy MOTHER’s DAY　わかやまクラフト作家展
    天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…

  5. 2026/5/7

    1枚から広がるおいしさ
    スイーツも食事も！今どきクレープ
     おやつの定番として親しまれてきたクレープが、大きく進化しています。フルーツやクリームで華やかさや…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/5/28

    2026年5月30日号

  2. 2026/5/21

    2026年5月23日号

  3. 2026/5/14

    2026年5月16日号

  4. 2026/5/7

    2026年5月9日号

  5. 2026/4/23

    2026年4月25日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。