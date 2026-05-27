箱の中の羊

5月29日(金)ロードショー

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

家族を待ち受ける想像を超えた未来とは

「万引き家族」以来8年ぶりとなる、是枝裕和監督のオリジナル脚本作品。第79回カンヌ国際映画祭出品作としても注目を集める本作は、“亡き人をよみがえらせる”未来技術をテーマに、新たな家族の形を描きます。

息子を亡くして2年。建築家の音々(おとね)と夫・健介は、亡き息子・翔(かける)の姿をしたヒューマノイドを家族として迎え入れます。「おかえり」と涙を浮かべる音々に対し、健介は戸惑いを隠せません。少しずつ再び動き出した家族の時間。しかし、やがて夫婦が抱えていた悲しみや葛藤が浮かび上がり、思いもよらない出来事が起こります。

監督 是枝裕和 出演 綾瀬はるか/大悟(千鳥)/桒木里夢/清野菜名/寛一郎/柊木陽太/角田晃広/野呂佳代/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/ 5/29から上映 箱の中の羊/劇場版モノノ怪 第三章 蛇神/マテリアリスト 結婚の条件/TOKYO BURST 犯罪都市(PG12) 上映中 名無し(PG12)/ミステリー・アリーナ/スター・ウォーズ マンダロリアン・アンド・グローグー/君のクイズ/映画「正直不動産」/機動警察パトレイバーEZY File1/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/ 5/29から上映 箱の中の羊/劇場版モノノ怪 第三章 蛇神/お終活3 幸春！人生メモリーズ/TOKYO BURST 犯罪都市(PG12)/トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤/KEEPER キーパー 上映中 スター・ウォーズ マンダロリアン・アンド・グローグー/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を

※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを