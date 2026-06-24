農家・元ちゃんが絵本を出版
「おおきなかぶ」をオマージュ
- 2026/6/25
- コーナー
- LIVING Selection in 和歌山
紀の川市東国分、約140aの田畑を耕し、農薬や化学肥料を使わない自然・有機栽培に取り組む「元ちゃんファーム」。園主・小林元さんが、今年5月に絵本を出版しました。「絵を描くのが好きで、子どもが生まれてから一緒に絵本を読むようになって、いつか絵本を作りたいと思っていました」と、その思いを形にしました。
絵本のタイトルは「おおきなにんにく」。多くの人に長く愛されている「おおきなかぶ」をオマージュした作品です。「昔話には意地悪な人や鬼が出てくることが多いですが、この物語に悪者は一人もいません。みんなで力を合わせる様子が描かれていて、僕の大好きな絵本。僕たち夫婦は農家なので、カブをひくのが自分たち家族だったら、子どもたちも喜ぶんじゃないかと思ったんです」と、オマージュしたきっかけを話す小林さん。
ニンニクは元ちゃんファームの主力野菜の一つ。小林さんが農業を始めた2010年、和歌山の有機農家にいただいた種で栽培を始めました。それ以来16年間、種を取り続けながら育ててきた愛着のある野菜です。そのニンニクをみんなでひく物語とし、小林さん本人と妻・陽子さん、3人の娘、そして飼っていた愛猫、農園の倉庫を貸してくれている美代志さんも登場。「おおきなかぶ」のシーンにできるだけ近づけながらも、ニンニクが種から育つ様子は登場人物の服装などで季節感を演出。家族がそろうオリジナルの一コマもあり、個性的な独特のタッチで描かれる人物の動きや表情が印象に残ります。「農家の新たなチャレンジです。次は創作ストーリーで2冊目を出版したい」と、意欲を見せます。
「おおきなにんにく」は、A4変形判、28ページ、1100円(発行=元ちゃんファーム)。毎週水曜午前11時半～12時半に和歌山市のぶらくり丁に出店しているマルシェや、毎月第2日曜に行われている本町公園「てとこと市」の出店ブースで販売。【問】090(9162)9090元ちゃんファーム(インスタ▷@genchanfarm)
おおきなにんにく 「おおきなかぶ」のオマージュ
|<読者3人にプレゼント>
|希望者は〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、はがきの場合は〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「おおきなにんにく」係へ応募を。
メールの場合はpresent@living-web.netの同係へ。
7月1日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
※賞品は弊社でお渡しします
子どもから大人まで幅広い世代で取り入れられるトレーニング
一本歯下駄で体幹とバランスを鍛える
8月1日(土)と9月16日(水)にリビングカルチャー倶楽部で講座も
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/6/25自転車の“青切符”運用3カ月
あなたの運転大丈夫？今年4月、改正道路交通法の一部が施行され、自転車の交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入さ…
-
2026/6/18ジメジメな日も心地よく
梅雨は香りでリフレッシュ曇り空や雨の日が続き、気分がどんよりしがちな梅雨シーズン。そんな時季こそ、暮らしに香りを取り入れ…
-
2026/6/116月14日は認知症予防の日
認知機能の維持へ玄米に期待健康志向の高まりを背景に、玄米の栄養価や機能性が改めて注目されています。6月14日の「認知症予防…
-
2026/6/4雨が楽しみに変わる
初夏のアジサイ巡り雨の季節を彩るアジサイが、各地で咲き始めます。見頃は6月～7月初旬。アジサイ園や花手水、庭園散策…
-
2026/5/28リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメンあっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店に…