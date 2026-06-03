音の科学「音のひみつをさぐろう！」
- 2026/6/4
- 街のイベント
小学3～6年生に向けた実験工作教室「音の科学『音のひみつをさぐろう！』」が、6月20日(土)午前10時～11時半、和歌山市河北コミュニティセンター(同市市小路)で実施。内容は「音とは？！」など。材料費300円。定員約15人(先着順)。申し込みは6月13日(土)までに氏名、学校名、学年、電話番号、メールアドレスを入力してメール(kamada2410@yahoo.co.jp)で。個人情報は催しの案内だけに利用。
|イベント期間
|6月20日(土)
|問い合わせ
|きのくにサイエンスラボ・鎌田さん
|電話番号
|090(8797)6075
おすすめ記事
-
2026/6/4雨が楽しみに変わる
初夏のアジサイ巡り雨の季節を彩るアジサイが、各地で咲き始めます。見頃は6月～7月初旬。アジサイ園や花手水、庭園散策…
-
2026/5/28リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメンあっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店に…
-
2026/5/21梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦
マカダミアナッツ革命5月中旬から6月末ぐらいにかけて、みなべ町の梅農家にとっては梅を収穫する繁忙期を迎えます。そんな…
-
2026/5/14世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ
Japanese pepperぶどう山椒世界で注目を集める和歌山県産の調味料を紹介する新シリーズ「世界へ羽ばたく！ 和歌山のひとさじ」。…
-
2026/5/7Happy MOTHER’s DAY わかやまクラフト作家展天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…