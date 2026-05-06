 

1枚から広がるおいしさ
スイーツも食事も！今どきクレープ

 おやつの定番として親しまれてきたクレープが、大きく進化しています。フルーツやクリームで華やかさやアレンジ性を演出した“甘い系”、食事として楽しむ“おかず系”、生地が特徴の“具なし系”も充実。多彩な味わいで広がる“今どきクレープ”を紹介します。

夜の新習慣「締めクレープ」

よなよなクレープ753 アロチ店

バターシュクレ(900円)

 県内に「締めクレープ」の文化を広めようと、田辺市店に続く、店舗展開。仏産の素材を厳選。焼き上げた生地にバターと砂糖をのせた「バターシュクレ」は、濃厚なバターの塩味と砂糖の優しい甘さが溶け合い、シンプルだからこそ際立つ味わいです。テイクアウトや近隣へのデリバリーも可。新たな夜の習慣に。

電話番号 070(8568)1619
住所 和歌山市北ノ新地分銅丁5サンイチビル1番館2階
営業時間 午後6時～深夜3時
定休日 月曜
Instagram @yonayona753_arochi

食べ応え満点ロングサイズ

ピース・オブ・ケイク

「ゴーゴードッグ」(850円)

 主役は約20cmのジューシーなあらびきウインナー。ケチャップとマヨネーズのコクのあるソースが味を引き立て、最後の一口まで楽しめます。香ばしく炙(あぶ)ったモッツァレラチーズや目玉焼きも包んだ食べ応え満点で、男女問わず人気。見た目もかわいらしいスイーツ系もそろい、その日の気分に合わせて選べます。

電話番号 050(1725)8070　 ※クレープ予約専用
住所 岩出市清水468-4センターバレイビル1階
営業時間 午前11時～午後5時半
定休日 水曜、その他不定休
Instagram @piece_of_cake.831

北海道産にこだわるおいしさ

crepe Decochan(クレープデコチャン)

「紫陽花」(800円)

 北海道産100％の小麦に、「たまご牧場まきば」の卵と、「カルピス特撰バター」をぜいたくに配合した生地は、もちもちで風味豊か。クリームにも北海道産純正生クリームを使用。素材にこだわり抜いたクレープは、ひと味違うおいしさと評判。5月15日(金)からは、季節限定「紫陽花(あじさい)」が登場するのでお楽しみに。

電話番号 080(6104)0897
住所 和歌山市松江北2-19-17
営業時間 月・火・金曜午後2時～7時、土・日曜・祝日午前11時半～午後7時
定休日 水・木曜
Instagram @crepe_decochan

特産品で仕上げた肉みそ

GLOBAL ANCHIN(グローバルアンチン)

「金山寺肉みそクレープ」(880円)

 日高川町に本社を構え、和歌山の特産品を使ったクレープを展開する同店。中でも、“ごちそうおかずクレープ”として人気の一品は、御坊市の老舗「天田屋」の金山寺みそに、熊野牛と熊野ポークの合いびき肉を合わせた自家製の肉みそが味の決め手。もちもちの生地とも相性抜群で、甘じょっぱい味わいがクセになります。

電話番号 0738(24)1500　あんちん本店
住所 和歌山市新雑賀町23帝国座テラス内
営業時間 正午～午後7時(OS午後6時45分)
定休日 不定休(インスタグラムで確認を)
Instagram @global_anchin

全国のパンダ好きが集まる！

PANDA CREPE(パンダクレープ)

チョコバナナ生クリーム+パンダトッピング(700円)

 店内もメニューも“パンダ尽くし”で、思わず写真を撮りたくなる映えスポット。常時85種類、季節や限定商品を合わせると150種類を超えるクレープが味わえます。パンダの顔をあしらったトッピング(+300円)も人気で、かわいらしい見た目としっかりしたボリュームを楽しめるのも魅力。遠方から訪れるファンも多いお店です。

電話番号 080(3827)7733
住所 橋本市高野口町向島45-17
営業時間 午後1時～6時(火～金曜はイートイン可) 
定休日 日・月曜
Instagram @pandacrepe1

生地もソースも抹茶尽くし

maru crepe(マルクレープ)

「抹茶まっちゃ」(600円)

 同店の「シンプルクレープ」は自分好みに仕上げられるカスタマイズの楽しさが特徴。生地は“パリパリ”か“もちもち”、クリームはホイップ、またはカスタードをチョイス。さらにナッツやマシュマロなどのトッピング(各100円)を組み合わせます。おすすめは、抹茶を練り込んだ生地に抹茶ソース・パウダーを合わせた“抹茶尽くし”。

電話番号 080(4481)7373
住所 和歌山市畑屋敷端ノ丁24金山ビル1階
営業時間 正午～深夜2時(OS深夜1時半) 
定休日 日曜
Instagram @maru__crepe

パリッと香ばしさが決め手

ウミーズカフェ

生クリームブリュレ(600円)

 キッチンカー発のクレープ店。メニューは40種類以上そろいます。カスタードは自家製で甘さ控えめ。表面をパリッと香ばしくキャラメリゼしたブリュレは、とろりとなめらかなカスタードとの食感の違いが楽しく、最後まで飽きずに味わえます。自動販売機では、三角おにぎりのような形をしたミニクレープも販売しています。

電話番号 090(5011)8289
住所 有田郡有田川町野田490-3
営業時間 午後1時～5時
定休日 月～木曜 ※不定休、インスタグラムで確認を
Instagram @u_mi_s_cafe

他にもクレープ店を
紹介しているよ！

「わかやまのCAFÉ2026」

和歌山リビング新聞社が発行する、カフェと喫茶店の情報誌『いま行きたい！ わかやまのCAFÉ2026』が好評発売中です。今回紹介した店の他にも、クレープが楽しめる店を掲載しています。
本誌は、新店から老舗店まで県内全域242店のカフェと喫茶店を、エリアやテーマ別に掲載。県内主要書店に加え、和歌山市内と岩出市内のファミリーマート10店舗でも取り扱っています。新緑の季節、お出かけの参考に役立つ一冊です。手に取ってくださいね！

問い合わせ 073(428)0281

和歌山リビング新聞社(土・日曜、祝日除く午前9時半～午後6時半)

relier(ルリエ)

green by(グリーン・バイ)

カフェ＆クレープリーとびだす焙煎所(ばいせんじょ)

ARTCAFE CARAN CARAN(アートカフェ・カラン・カラン)

COBATO PARLOUR(コバト・パーラー)

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