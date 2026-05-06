1枚から広がるおいしさ
スイーツも食事も！今どきクレープ
- 2026/5/7
- フロント特集
おやつの定番として親しまれてきたクレープが、大きく進化しています。フルーツやクリームで華やかさやアレンジ性を演出した“甘い系”、食事として楽しむ“おかず系”、生地が特徴の“具なし系”も充実。多彩な味わいで広がる“今どきクレープ”を紹介します。
夜の新習慣「締めクレープ」
よなよなクレープ753 アロチ店
県内に「締めクレープ」の文化を広めようと、田辺市店に続く、店舗展開。仏産の素材を厳選。焼き上げた生地にバターと砂糖をのせた「バターシュクレ」は、濃厚なバターの塩味と砂糖の優しい甘さが溶け合い、シンプルだからこそ際立つ味わいです。テイクアウトや近隣へのデリバリーも可。新たな夜の習慣に。
|電話番号
|070(8568)1619
|住所
|和歌山市北ノ新地分銅丁5サンイチビル1番館2階
|営業時間
|午後6時～深夜3時
|定休日
|月曜
|@yonayona753_arochi
食べ応え満点ロングサイズ
ピース・オブ・ケイク
主役は約20cmのジューシーなあらびきウインナー。ケチャップとマヨネーズのコクのあるソースが味を引き立て、最後の一口まで楽しめます。香ばしく炙(あぶ)ったモッツァレラチーズや目玉焼きも包んだ食べ応え満点で、男女問わず人気。見た目もかわいらしいスイーツ系もそろい、その日の気分に合わせて選べます。
|電話番号
|050(1725)8070 ※クレープ予約専用
|住所
|岩出市清水468-4センターバレイビル1階
|営業時間
|午前11時～午後5時半
|定休日
|水曜、その他不定休
|@piece_of_cake.831
北海道産にこだわるおいしさ
crepe Decochan(クレープデコチャン)
北海道産100％の小麦に、「たまご牧場まきば」の卵と、「カルピス特撰バター」をぜいたくに配合した生地は、もちもちで風味豊か。クリームにも北海道産純正生クリームを使用。素材にこだわり抜いたクレープは、ひと味違うおいしさと評判。5月15日(金)からは、季節限定「紫陽花(あじさい)」が登場するのでお楽しみに。
|電話番号
|080(6104)0897
|住所
|和歌山市松江北2-19-17
|営業時間
|月・火・金曜午後2時～7時、土・日曜・祝日午前11時半～午後7時
|定休日
|水・木曜
|@crepe_decochan
特産品で仕上げた肉みそ
GLOBAL ANCHIN(グローバルアンチン)
日高川町に本社を構え、和歌山の特産品を使ったクレープを展開する同店。中でも、“ごちそうおかずクレープ”として人気の一品は、御坊市の老舗「天田屋」の金山寺みそに、熊野牛と熊野ポークの合いびき肉を合わせた自家製の肉みそが味の決め手。もちもちの生地とも相性抜群で、甘じょっぱい味わいがクセになります。
|電話番号
|0738(24)1500 あんちん本店
|住所
|和歌山市新雑賀町23帝国座テラス内
|営業時間
|正午～午後7時(OS午後6時45分)
|定休日
|不定休(インスタグラムで確認を)
|@global_anchin
全国のパンダ好きが集まる！
PANDA CREPE(パンダクレープ)
店内もメニューも“パンダ尽くし”で、思わず写真を撮りたくなる映えスポット。常時85種類、季節や限定商品を合わせると150種類を超えるクレープが味わえます。パンダの顔をあしらったトッピング(+300円)も人気で、かわいらしい見た目としっかりしたボリュームを楽しめるのも魅力。遠方から訪れるファンも多いお店です。
|電話番号
|080(3827)7733
|住所
|橋本市高野口町向島45-17
|営業時間
|午後1時～6時(火～金曜はイートイン可)
|定休日
|日・月曜
|@pandacrepe1
生地もソースも抹茶尽くし
maru crepe(マルクレープ)
同店の「シンプルクレープ」は自分好みに仕上げられるカスタマイズの楽しさが特徴。生地は“パリパリ”か“もちもち”、クリームはホイップ、またはカスタードをチョイス。さらにナッツやマシュマロなどのトッピング(各100円)を組み合わせます。おすすめは、抹茶を練り込んだ生地に抹茶ソース・パウダーを合わせた“抹茶尽くし”。
|電話番号
|080(4481)7373
|住所
|和歌山市畑屋敷端ノ丁24金山ビル1階
|営業時間
|正午～深夜2時(OS深夜1時半)
|定休日
|日曜
|@maru__crepe
パリッと香ばしさが決め手
ウミーズカフェ
キッチンカー発のクレープ店。メニューは40種類以上そろいます。カスタードは自家製で甘さ控えめ。表面をパリッと香ばしくキャラメリゼしたブリュレは、とろりとなめらかなカスタードとの食感の違いが楽しく、最後まで飽きずに味わえます。自動販売機では、三角おにぎりのような形をしたミニクレープも販売しています。
|電話番号
|090(5011)8289
|住所
|有田郡有田川町野田490-3
|営業時間
|午後1時～5時
|定休日
|月～木曜 ※不定休、インスタグラムで確認を
|@u_mi_s_cafe
他にもクレープ店を
紹介しているよ！
◉「わかやまのCAFÉ2026」
和歌山リビング新聞社が発行する、カフェと喫茶店の情報誌『いま行きたい！ わかやまのCAFÉ2026』が好評発売中です。今回紹介した店の他にも、クレープが楽しめる店を掲載しています。
本誌は、新店から老舗店まで県内全域242店のカフェと喫茶店を、エリアやテーマ別に掲載。県内主要書店に加え、和歌山市内と岩出市内のファミリーマート10店舗でも取り扱っています。新緑の季節、お出かけの参考に役立つ一冊です。手に取ってくださいね！
|問い合わせ
|073(428)0281
和歌山リビング新聞社(土・日曜、祝日除く午前9時半～午後6時半)
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