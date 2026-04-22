4/29(祝)正午 新たな遊び＆防災の拠点が誕生

「海南ハレアメ」開園

子ども連れに親しまれてきた海南市の「わんぱく公園」が、市民防災公園「海南ハレアメ」として生まれ変わり、いよいよ4月29日(祝)にグランドオープン。その魅力に迫ります。

憩いと防災の拠点が待望の始動

4月29日(祝)にオープニングイベント

海南市大野中、子育て世代に人気だった「わんぱく公園」が、市民防災公園「海南ハレアメ」としてリニューアル。4月29日(祝)正午にグランドオープンを迎えます。

海南市は、南海トラフ地震などの大規模災害に備え、2017年度に防災公園の整備基本構想を策定。翌年、国道42号有田海南道路のトンネル掘削時に出た土を利用し、公園北側のため池の埋め立てを開始。構想策定から9年、約23億円の事業費をかけ、市民防災公園が整備されました。

敷地面積は16・4ヘクタール。ため池埋め立てで生まれた広大な敷地を活用。そのうち平地面積は6・8㌶で、わんぱく公園の約7倍です。〝いざ、遊ぼう。イザを学ぼう〟をテーマに、遊びと防災を両立する防災公園として大きく進化を遂げます。

雨の日でも暑い日でも楽しめる遊具がそろう「ハレアメドーム」に、県内最大級の広さを誇るドッグパーク。同じく県内最大級規模のバーベキューサイトや、公園で県内初のMTB(マウンテンバイク)練習コースを設けています。さらに、地域の歴史や防災を学べる「体験学習館」、重機を実践練習できる「重機ワークフィールド」なども。ペット防災教室や72時間サバイバルなどのイベントも予定されています。

「遊びの中で、自然と防災を意識したり、備える力を養う公園を目指しています」と話す海南市管理課の梶川博光課長。公園内の各施設は、災害が発生した直後にはボランティアや自衛隊の活動拠点となることが想定されており、その後は応急仮設住宅を迅速に建設できるよう、あらかじめ排水管などの生活インフラを敷設。最大220戸が建てられます。

「津波浸水想定区域外で海南市役所に近く、阪和自動車道・海南東ICのすぐ横に立地。災害時の救助活動拠点に適しています。近隣の海南市民運動場や体育館も活用し、防災関連の機関が連携して活動できるように計画しています」と梶川課長。

「海南ハレアメ」がいよいよ始動。オープニングイベントも開催されます。詳細は次項で！

海南ハレアメMAP

Ａ ハレアメドーム

わんぱく公園で人気だった「風の子館」が全面リニューアルして誕生した室内遊具ゾーン。吹き抜けの伸びやかな空間を利用し、雨の日や暑い日でも、どんな年齢の子どもでも楽しめる室内遊具が充実。低年齢児も存分に体を使って遊べます。ドーム内にはカフェもあります。

Ａ カフェNOCHI

「ハレアメドーム」内にあるカフェでは、ドリンクや軽食を提供。遊びの合間に立ち寄れるくつろぎの空間です。キッズメニューやピクニック気分を味わえるお弁当メニューもあり。非常食アレンジレシピの試食会なども開催予定。

B MTBトレイルフィールド

D MTBスキルパーク

公園として県内初のマウンテンバイク(MTB)のフィールド。MTBの乗車スキルを磨くスキルパーク(無料)と、山の斜面を活用したトレイルフィールド(有料)でレベルに応じてチャレンジ。電動MTBにも乗れます。MTB＆備品のレンタルあり(子ども用1430円、大人用2530円など ※2時間)。

※トレイルフィールドを初めて利用する人やMTB初心者は初回講習が必要(30分程度1980円)。初回講習とレンタルは予約推奨、コースは予約不要

C こどもの広場

子どもはやっぱり外遊びが大好き！ すべったり、のぼったり、くぐったり、複合遊具で年齢に合わせた遊びができます。広場の中央には砂場、土管遊び、また、斜面では段ボールで芝すべりもできますよ。

E BBQパーク

約5500平方mの敷地に300人が収容できる県内最大級のバーベキューサイト。道具や料理を持ち込むこだわり派はもちろん、手ぶら派には地元の新鮮食材や飲み物を現地で調達できます。車の乗り入れ、ペット同伴エリアもあり。

サイト利用料

サイト利用料は大人1320円、中高生1100円、小学生880円、未就学児無料(器具レンタル代含む、炭、食器などは含まず。持参または売店で購入)。オートサイト・ドッグサイト+2200円。要事前ウェブ予約(公式ホームページ)。※4月29日のオープン日は利用できません

F 体験学習館

海南市の郷土資料や、自然災害と防災グッズの展示に加え、体験学習室を備えた施設。さまざまなプログラムを通して知識や理解を深めることができます。重機シミュレーターがあり、子どもでもゲームをする感覚でショベルカーを操作してお宝をゲット！ 無料で体験できます。ドッグパークの利用登録も同館で受け付け。

G チャレンジフィールド

年齢やレベルに応じて挑戦できる遊びがそろいます。全身に風を感じる「エンドレスレールウエイ」、人気のスポーツエンタメ番組に登場するアスリートのようにチャレンジできる遊具があり、中高生や大人でも思わず夢中になって制覇したくなります。

H 重機ワークフィールド

本格的な重機の操作を実践的に体験できる場所。重機操縦資格を取ったばかりの初心者や、資格があってもブランクがある人などが練習をしたり、また資格取得講座なども行われる予定です。

※事前予約制、2時間からのレンタルで1時間4950円、重機レンタル代、フィールドの利用代含む

I アスファルト広場

ローラースポーツやラジコンなどをして遊ぶなら、この場所へ。ゴールデンウイークなどの繁忙期や大規模なイベントがあるときには臨時駐車場となります。

J 芝生広場

ステージ「ハレの舞台」を備えた芝生のオープンスペース。災害対応ヘリポートがあります。オープニングイベントは、この場所で開催(ページ下部参照)。

K 土の広場

グラウンドの広場に、地中の排水管として使われるコンクリートの「ボックスカルバート」を使った休憩所兼遊具が点在しています。

L 水辺のテラス

眼下にため池を見下ろす憩いの広場。「海南ハレアメ」の看板があるシンボリックゾーン。

M ドッグパーク

約3000平方mの広さを誇る県内最大級のドッグパーク。中型・大型犬と小型犬エリアに分かれ、ドッグトイレやシャワー、夏にはプールも。1日利用1頭500円(海南市民400円)、1年プランもあり。

※利用は事前登録制、予防接種証明など必要書類あり(体験学習館で受け付け)

もしもの時は復旧・復興の拠点になる公園

Ａ ハレアメドーム

災害ボランティアセンターを設置。他の地域から集まる災害ボランティアの受け入れ拠点に

C こどもの広場

小さな子どもたちの遊び場として開放。被災した子どもたちの心の支えに

E BBQパーク

震災直後は応援スタッフの駐車場として、約1カ月後には応急仮設住宅用地として活用

F 体験学習館

自治体や建築士会・司法書士会などからの応援スタッフの活動拠点に

I アスファルト広場

J 芝生広場

K 土の広場

広さを生かして、自衛隊などの大規模な活動拠点に。ヘリポートも備えています。震災から約1カ月後には応急仮設住宅用地として入居できるように

M ドッグパーク

応急仮設住宅では愛犬と一緒に過ごせるように開放

近隣の海南市総合体育館や市民運動場には、災害派遣医療チーム(DMAT)などが集結、連携を図ります

「海南ハレアメ」 オープニングイベント[4月29日(祝)]

◎グランドオープンイベント

会 場 芝生広場 参加費 無料 時 間 12:00▶開園

13:00▶菓子まき＆餅まき

13:45▶みやぞんステージ(第1部)

14:20▶ハレアメイメージソングライブ

14:45▶みやぞんステージ(第2部)

15:30▶ステージショー 注意 4/29のオープン日は園内の駐車場は利用できません。臨時駐車場に係員の誘導に従って停めてください。詳細は海南ハレアメのホームページで確認を ※雨天決行、荒天中止

◎MTBプチ体験イベント

会 場 MTBトレイルフィールド・MTBスキルパーク

(受け付けは当日、BBQパーク受け付けキャビンで) 参加費 正午～午後4時 時 間 大人1000円、子ども500円 備考 関西ではレアな電動マウンテンバイク(E-MTB)が特別料金で体験できます！

※台数に限りあり

海南ハレアメ

住所 海南市大野中995-2 電話番号 073(484)5810 開園時間 午前9時～午後5時半

※それぞれの施設により、利用時間が異なります。詳細はホームページを確認してください 休園日 月曜(祝日の場合は次の平日)

年末年始(12/29～1/3) ゴールデンウイークのイベントも随時更新 ホームページはこちら

Instagramはこちら

立ち寄りたい！

海南エリアNEW SHOP

新しいお店が続々と誕生し、にぎわいをみせる海南エリア。「海南ハレアメ」と併せて訪れたい、昨年から今年にオープンしたニューショップを紹介します。

直営店がより利用しやすく 移設リニューアル

中野BC直営店 長久庵



工場敷地内から本社向かい側に移設リニューアル。同店でしか買えない限定酒を含む、梅酒や日本酒、梅ジュースなど常時30種類が購入可能。バーカウンターでは、無料・有料試飲ができ、黒沢牧場のジェラート(500円)も食べられます。

電話番号 0120(050)609 住所 海南市藤白758-45 営業時間 午前10時～午後4時 定休日 年末年始 駐車場 あり Instagram @nakanobc

漁港のそばにたたずむ夫婦で営むリノベカフェ

vague coffee(バーグコーヒー)



フランス語で波を意味する「vague」を冠する、塩津漁港近くのカフェ。静かな時が流れる、洗練された空間でオーナー夫妻の手作りフードやスイーツが堪能できます。一部メニューはテイクアウトも可能。海散歩のお供にもぴったりです。

電話番号 080(6227)5135 住所 海南市下津町塩津348-1 営業時間 午前9時～午後5時(土・日曜、祝日は6時まで) 定休日 月・木曜、その他不定休 駐車場 あり Instagram @vague_coffee

古き良きものが集まるコーヒー香る、パリ空間

つながる雑貨カフェ ヒトモノ交差点



パリが舞台の映画「アメリ」をイメージした、アンティーク調の店内には、ビンテージの食器や古着、店主がハンドメードするアクセサリーがずらり。古き良きものに囲まれながら、グルテンフリースイーツやコーヒーを味わえば、すっかりパリ旅行気分に！

電話番号 070(2292)3663 住所 海南市七山1366 営業時間 正午～午後6時 定休日 月曜、第1・3火曜 駐車場 あり Instagram @hitomono_crossing

初心者もウエルカム！庭づくりをもっと楽しく

匠garden



庭づくりが趣味という店主が自宅にオープンさせた、小さなガーデニングショップでは、花苗、苗木など約50種類がそろい、100円台から販売。植物選びのポイントや育て方のコツなど、初心者にも丁寧に教えてくれます。