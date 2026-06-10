6月14日は認知症予防の日

認知機能の維持へ玄米に期待

健康志向の高まりを背景に、玄米の栄養価や機能性が改めて注目されています。6月14日の「認知症予防の日」に合わせ、食と健康の関係に着目。最新研究や脳の健康について東北大学の瀧靖之教授に聞くとともに、和歌山県内の動向を紹介します。

玄米の摂取が認知機能の維持に

日々の生活習慣の見直しも大切

認知機能の低下は、加齢や遺伝、生活習慣、環境など、さまざまな要因が複雑に絡み合い、完全に予防する方法が確立されていないのが現状です。しかし、日々の生活習慣を見直すことで、認知機能の低下の予防につながることが明らかになりつつあります。

近年は食生活と認知症の関連についての研究が進み、不足しがちな栄養を、手間をかけずに普段の食事で補おうとする考え方が浸透。その一つとして、抗酸化作用のあるγ(ガンマ)-オリザノールや体内の免疫細胞を活性化させる働きを持つLPS(リポ多糖)といった機能性成分を多く含む「玄米」の良さが見直されています。

今年2月、東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターの瀧靖之教授(写真)の研究グループと東洋ライス(本社=和歌山市)が、玄米の継続的な摂取が高齢者の遂行機能(計画を立て効率よく実行する認知機能)の維持・改善に期待できるという研究結果を発表しました。

研究は、認知症が疑われない60歳以上の男女56人(平均年齢76歳)を対象に実施。うち30人が玄米の摂取を週4回、26人が白米の摂取を、1回の食事につき茶わん1杯程度を目安に半年間継続しました。結果、玄米を摂取した人は白米を摂取した人に比べ、統計学的に遂行機能で明確な向上が認められました。

瀧教授は「世代や食べる頻度を変えたら、他の機能はどうなるのかなど、今後の研究につなげていきたいです」と展望を語ります。その上で、「認知機能に良いことを一度に始めるのは大変です。食事は毎日のことなので、取り入れやすい習慣の一つ。主食の一部を玄米に置き換えるだけで変化が期待できます」と話しています。

脳の発達や加齢のメカニズムを研究する瀧教授。認知機能、脳の健康を保つ上で知っておきたいポイントを聞きました(下記)。

教えて認知症

脳の健康は日々の生活習慣から！



Q 脳の認知昨日はどんな役割がありますか

A 「高次認知機能」とも呼ばれ、「考える」「判断する」「記憶する」「実行する」「創造する」といった、人間らしい活動を支える働きがあります。主に前頭前野や側頭葉、頭頂葉、海馬などが関わっており、中でも海馬は記憶をつかさどる重要な役割を担っています。

Q 認知機能が低下する理由とサインを教えて



A 加齢とともに脳細胞が減少し、認知機能も少しずつ低下します。例えば、「食事のメニューを思い出せない」のは加齢による物忘れの範囲ですが、「食べたこと自体を忘れる」ときは注意が必要です。周囲が変化に気づくことが早期発見のかぎになります。うつ病など別の病気が隠れていることもあるので、気になるときは、まずかかりつけ医に相談を。

Q 脳の健康を保つ上で心がけたいことは

A 年齢に関係なく、脳によい習慣として、「運動」「趣味」「会話」「睡眠」「主観的幸福感」「食事」があります。運動は早歩きや階段利用など、無理のない範囲で習慣化を。趣味は受け身ではなく、主体的に関われるもの、会話は対面で行うことで脳の機能が幅広く働きます。

睡眠は記憶の定着や脳の老廃物の排出に関わるため、6時間程度は確保したいところです。主観的幸福感は、日々ささやかな幸せを感じること。そのため、自己的であるより、誰かのために動く利他的行動や昔を懐かしむ時間も良い刺激になるとされています。

Q 脳の健康に良いとされる食事と日々の生活での注意点は

A 食事はさまざまな食材をバランスよく、適切なカロリーを取ることが大切です。体に良いからと同じものばかり食べると栄養素が偏り、腸内細菌の種類や数が減少し、多様性が失われるので注意が必要です。

また、食事に加え、運動や睡眠など、生活習慣全般を整えることが、自立した生活につながります。食をきっかけに、運動や睡眠などへと関心が広がり、日々の生活を豊かにする好循環が生まれます。まずは“小さな積み重ね”から始めましょう！

始まっています“玄米習慣”

和歌山市で広がる米に関する取り組みをはじめ、毎日の食卓に取り入れやすい玄米メニューなどを紹介します。

健康長寿、日本一を目指して

和歌山市と東洋ライスが包括連携

米の総合会社「東洋ライス」と和歌山市は今年5月、市民の健康増進や食育推進、農業振興、防災など、〝米〟を通じた地域活性化を目的に、包括連携協定を締結しました。同社は近年、全国の地方自治体との連携を積極的に進めており、今回で28例目となります。

同市との具体的な取り組みとして、同市内の老人クラブ会員約1万人を対象に、「金芽ロウカット玄米」1人2キロを提供。今年7月ごろからを目途に各クラブを通して提供されます。

認知機能の維持や健康づくりにつながると期待される玄米。雜賀慶二社長は「地元の人たちの健康寿命が延び、いつまでも元気に活躍してもらえたら。和歌山が健康長寿日本一となり、全国のモデルケースになればうれしいです」と期待を寄せています。

また、児童発達支援や「放課後等デイサービス」を利用する子ども約2000人には、「金芽米」1人4キロが届けられます。

他にも、白米の表面に付着する「肌ぬか」を取り除く「BG無洗米」の加工時に出る副産物「米の精」を、農業生産者や家庭菜園を行う市民へ配布(年間20トンを予定)。環境に配慮した循環型農業の取り組みを広げていきます。さらに、防災面では、災害時の金芽米の提供や避難所での炊き出し支援など、物資供給を含めた協力体制の構築も進められます。

尾花正啓和歌山市長は、2015年に制定された行政・市民・事業者が一体となる、「和歌山市みんなでとりくむ生き活き健康づくり条例」に触れ、「まさに〝皆でつくる〟ということの実現につながっています」と感謝の言葉を述べました。

雜賀社長は「米にはバランス良く栄養素が含まれていて、特にぬか層は豊富なうまみや機能成分があります。精米の仕方によって栄養価が変わることを、広く知ってもらいたいです」と話していました。

玄米の表面を覆うロウ層除去

白米のように炊き上がりふっくら

玄米の表面にある硬いロウ層は、防水シートのように水を弾く役割を持っています。そのため、長時間水に浸して芯までしっかり吸水させないと、硬くパサついた炊き上がりになりがちです。

同社の「ロウカット玄米」は、玄米の表面を覆うロウ層を均等に取り除いているため、吸水性が高まり、白米のように短時間でふっくらと炊き上がるのが特長です。

商品は、県内の主要量販店や生活協同組合の他、東洋ライスのオンラインショップ(ページ下部)でも購入できます。

もっと身近に玄米を

◉保存方法で味が変わるの？

米は保存状態で風味や食感が変わることがあります。高温多湿を避け、密閉容器に入れて冷暗所で保存すると、おいしさが長持ちします。

◉白米と混ぜて炊いてもいいの？

白米と混ぜて炊いても大丈夫です。玄米が初めての人は、白米に少しずつ混ぜることで食べやすくなり、無理なく続けられます。

手軽に楽しむ玄米メニューを紹介



ツナと梅干しとキュウリのちらし寿司風

材料(2人分)

金芽ロウカット玄米(炊いたもの350g)、キュウリ1本、大葉5枚、梅干し3～4個、ツナ缶(油漬け)1缶(70g)、いりごま(白)小さじ1

【A】酢大さじ2、砂糖小さじ4、塩小さじ2/3、和風だしの素(顆粒)小さじ1/3



作り方

1.ボウルに合わせた【A】、金芽ロウカット玄米を入れ、混ぜ合わせます

2.キュウリはヘタを取って薄い輪切りにします。塩少々を振って全体になじませ、しんなりしたら水気を絞ります。種を除いた梅干し、大葉は小さめにカット。ツナ缶は軽く油を切ります

3.器に１を広げて盛り、キュウリ、大葉、梅干し、ツナをのせ、いりごまを振ります

ふわふわ玄米ドリア

材料(2人分)

金芽ロウカット玄米(炊いたもの300g)、ミートソース(缶詰め)200g、卵白2個分、塩少々、卵黄2個分、粉チーズ小さじ2

【A】缶詰めのコーン50g(汁気を切る)、バター小さじ1



作り方

1.炊いた金芽ロウカット玄米に、【A】を混ぜます。ミートソースは耐熱容器に入れてラップをふんわりかけ、電子レンジ(600W)で1分半温めてください

2.卵白に塩を加え、ハンドミキサーで角が立つまで泡立てます。卵黄と粉チーズを加え、泡を消さないようにふんわりと混ぜます

3.耐熱皿に1を入れ、ミートソースをかけ、その上に2をのせます

4.190度に予熱したオーブンで10分焼きます

その他のレシピは

東洋ライスのホームページに掲載！

東洋ライス