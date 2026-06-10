はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、右記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります
★みんなのイイネアンケート★
「これだけは克服できない！ 苦手なモノ・コト」
テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。
|ハガキ
|〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
|メール
|present@living-web.net
|応募締め切り
|6/17(水)当日消印有効
※B「贅沢オードブルパスタセット」の締め切りは6/15(月)
-
AWeissburgunder DQ Trocken 2022
1人ドイツ・ラインヘッセンにある、創業1696年の老舗ワイナリー・マイザ一家による白ワイン「Weissburgunder DQ Trocken 2022」(2530円)。爽やかな果実味の中に、ほんのり甘みを感じるメリハリのある一本です。少し冷やして、キリっとドライなのど越しを楽しんで。和食とも相性抜群です。
【提供】
わいんでぐち073(424)5136
ホームページhttps://www.winedeguchi.com/
-
Bホテルアバローム紀の国 贅沢オードブルパスタセット
2人
6月27日(土)まで、ホテルアバローム紀の国で販売中の「贅沢オードブルパスタセット」(2人前・4320円)。国産牛のローストビーフをはじめ10種がそろう「イタリアンオードブル」と、蟹(かに)の旨みが溶け込んだ「わたり蟹のトマトクリーム生パスタ」の豪華なセットです。いつもの食卓が、シェフの味に！
【提供】
ホテルアバローム紀の国073(436)3964
ホームページhttps://www.avalorm.com/index.html
-
Cスタジオ・ファイン 家族写真の撮影
1人
写真館「スタジオ・ファイン」(和歌山市中之島)では、その人らしさが感じられる生き生きとした瞬間を、プロカメラマンが撮影します。あなたの家族の“今”を、「記憶」と「記録」に残しませんか。キャビネサイズ・フレーム付き撮影プラン(1万1000円)を1組に。※衣装・小物は別途料金
【提供】
スタジオ・ファイン 073(432)0666
ホームページhttps://w-fine.com/
おすすめ記事
-
2026/6/116月14日は認知症予防の日
認知機能の維持へ玄米に期待健康志向の高まりを背景に、玄米の栄養価や機能性が改めて注目されています。6月14日の「認知症予防…
-
2026/6/4雨が楽しみに変わる
初夏のアジサイ巡り雨の季節を彩るアジサイが、各地で咲き始めます。見頃は6月～7月初旬。アジサイ園や花手水、庭園散策…
-
2026/5/28リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメンあっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店に…
-
2026/5/21梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦
マカダミアナッツ革命5月中旬から6月末ぐらいにかけて、みなべ町の梅農家にとっては梅を収穫する繁忙期を迎えます。そんな…
-
2026/5/14世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ
Japanese pepperぶどう山椒世界で注目を集める和歌山県産の調味料を紹介する新シリーズ「世界へ羽ばたく！ 和歌山のひとさじ」。…