 

Present

 はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、右記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります

★みんなのイイネアンケート★

「これだけは克服できない！ 苦手なモノ・コト」

 テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。

ハガキ 〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
メール present@living-web.net 
応募締め切り 6/17(水)当日消印有効
※B「贅沢オードブルパスタセット」の締め切りは6/15(月)

  • AWeissburgunder DQ Trocken 2022

    1人

     ドイツ・ラインヘッセンにある、創業1696年の老舗ワイナリー・マイザ一家による白ワイン「Weissburgunder DQ Trocken 2022」(2530円)。爽やかな果実味の中に、ほんのり甘みを感じるメリハリのある一本です。少し冷やして、キリっとドライなのど越しを楽しんで。和食とも相性抜群です。

    【提供】
    わいんでぐち073(424)5136
    ホームページhttps://www.winedeguchi.com/

  • Bホテルアバローム紀の国 贅沢オードブルパスタセット

    2人

     6月27日(土)まで、ホテルアバローム紀の国で販売中の「贅沢オードブルパスタセット」(2人前・4320円)。国産牛のローストビーフをはじめ10種がそろう「イタリアンオードブル」と、蟹(かに)の旨みが溶け込んだ「わたり蟹のトマトクリーム生パスタ」の豪華なセットです。いつもの食卓が、シェフの味に！

    【提供】
    ホテルアバローム紀の国073(436)3964
    ホームページhttps://www.avalorm.com/index.html

  • Cスタジオ・ファイン 家族写真の撮影

    1人

    ※写真はイメージ


     写真館「スタジオ・ファイン」(和歌山市中之島)では、その人らしさが感じられる生き生きとした瞬間を、プロカメラマンが撮影します。あなたの家族の“今”を、「記憶」と「記録」に残しませんか。キャビネサイズ・フレーム付き撮影プラン(1万1000円)を1組に。※衣装・小物は別途料金

    【提供】
    スタジオ・ファイン 073(432)0666
    ホームページhttps://w-fine.com/

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