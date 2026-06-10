Michael/マイケル
6月12日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2026/6/11
- コーナー
- Cinema Preview
“キング・オブ・ポップ”誕生の軌跡
人類史上最も売れたアルバム「スリラー」を生み出し、世界の音楽シーンを変えたマイケル・ジャクソン。その人生が壮大なスケールで描かれます。主演はマイケルの甥(おい)であるジャファー・ジャクソン。
幼い頃から兄弟グループ「ジャクソン5」の一員として才能を発揮したマイケルは、野心家の父の厳しい指導のもとスターダムを駆け上がっていきます。やがて名プロデューサー、クインシー・ジョーンズとの出会いをきっかけにソロアーティストとして開花。数々の名曲を生み出し世界的スターとなる一方で、天才ゆえの孤独や葛藤、家族への思いがあり…。
|監督
|アントワーン・フークア
|出演
|ジャファー・ジャクソン/ジュリアーノ・クルー・ヴァルディ/ニア・ロング/ローラ・ハリアー/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|6/12から上映
|Michael マイケル/臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き
|上映中
|山口くんはワルくない/モータルコンバット ネクストラウンド(R15+)/マスターズ・オブ・ユニバース/箱の中の羊/劇場版モノノ怪 第三章 蛇神/プラダを着た悪魔2/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|6/12から上映
|Michael マイケル/おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？/NEW GROUP(PG12)/ブルーイ in シネマ みちしるべ/ライフセーバー！
|上映中
|モブ子の恋/山口くんはワルくない/Never After Dark (PG12)/マスターズ・オブ・ユニバース/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「マイケル」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。6月17日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
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