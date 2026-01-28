 

Present

はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、下記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります

★みんなのイイネアンケート★

「バレンタインデーの思い出」

 テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。

ハガキ 〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
メール present@living-web.net 
応募締め切り 2/4(水) 当日消印有効

  • Aガウ・オーデンハイマー・ペテルスベルク・ベーレンアウスレーゼ

    1人

    ガウ・オーデンハイマー・ペテルスベルク・ベーレンアウスレーゼ

     バレンタインギフトにぴったりなデザートワイン「ガウ・オーデンハイマー・ペテルスベルク・ベーレンアウスレーゼ2017」(3080円)。白ワイン用ブドウ品種のオルテガとシャルドネを主体に複数種をブレンド。極甘口でありながら、フルーティーで酸味も併せ持つ上質な一本。アルコール度数7%と低めで、口当たりもやさしいです。

    【提供】
      わいんでぐち  073(424)5136

  • Bおいしく食べてからだも整う 栄養まるっとおにぎり

    3人

     和歌山市在住のおにぎり作家・ゆこの第3弾となる著書「おいしく食べてからだも整う 栄養まるっとおにぎり」が、昨年11月に発刊。タンパク質・炭水化物・脂質がバランスよく取れる、おにぎりレシピが102品掲載(管理栄養士・牧野直子監修)。重箱判、オールカラー124ページ、1650円。

    【提供】
    アスコム  03(5425)6625

  • Cアクアビーズギャラリー富嶽三十六景 神奈川沖浪裏

    ５人

     昨年12月にエポック社が発売した大人向けのビーズ玩具「アクアビーズギャラリー」の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」(8250円)。図案に合わせてビーズを並べ、水をかければパーツが作れる「アクアビーズ」で浮世絵を再現。立体感のある大きなモザイクアート作品が仕上がります。

    【提供】
    エポック社(お客様サービスセンター)　029(862)5789

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

私立中学校・高等学校進学フェアin和歌山2026

私立中学校・高等学校進学フェアin和歌山2026

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年1月31日号「水辺の景観を生かしたまちづくり 食でつながる新拠点「帝国座テラス」」

    2026/1/29

    水辺の景観を生かしたまちづくり
    食でつながる新拠点「帝国座テラス」
    和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…
  2. リビング和歌山2026年1月24日号「南葵音楽文庫100年 紀州徳川の世界的な音楽遺産」

    2026/1/22

    南葵音楽文庫100年
    紀州徳川の世界的な音楽遺産
     「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…
  3. リビング和歌山2026年1月17日号「2024年度県不登校児童生徒数過去最多 わが子が不登校になったら」

    2026/1/15

    2024年度県不登校児童生徒数過去最多
    わが子が不登校になったら
     2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は35万3970人。少子化が続く中、不登校の数は1…
  4. リビング和歌山2026年1月10日号「全国の編集長がセレクト 日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！」

    2026/1/8

    全国の編集長がセレクト
    日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！
     毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
  5. リビング和歌山2025年年末年始号「2026年 幸運をつかみ 午く良い年に」

    2025/12/25

    2026年 幸運をつかみ
    午く良い年に
    　2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/1/29

    2026年1月31日号

  2. 2026/1/22

    2026年1月24日号

  3. 2026/1/15

    2026年1月17日号

  4. 2026/1/8

    2026年1月10日号

  5. 2025/12/25

    2025年年末年始号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。