WBCネトフリ独占配信の
CМが地上波で流れる訳は？
今の時期、地上波で一番気になるCМといえば、ネットフリックスの「WBC独占配信」。なぜライバルの地上波でネトフリのCМが流れるのか。答えは単純で、局にとってネトフリは競合コンテンツであっても、同時に広告主でもあるからだ。放送権はなくても広告枠は売れ、独占をうたう宣伝費が地上波に落ちる。つまり、ネトフリと放送局はウィンウィンの関係。試合翌日のワイドショーでは、試合素材を使って大谷らスター選手のおいしい場面を放送。たとえ結果が分かっていても、彼らのスーパープレーを見たいにわか層を虜(とりこ)にし、視聴率に一役買っている。
次の試合への盛り上げも番組内で放送。これによりネトフリ加入を促すループが生まれている。そして、意外に知られていないのが、ラジオの生中継。テレビよりも権利料が抑えられるため、ニッポン放送が購入。МBS、ABCなどで生中継されている。独占という強い言葉の裏で、実は進んでいた共存。奪い合いに見えて、資金が回っている構図だ。この期間だけは、日本代表のように、メディアも全員野球なのかも。
文：岡内義人
読売テレビ「土曜はダメよ」「かんさい情報ネットten.」、ABCラジオ「征平・吉弥の土曜も全開」など番組構成や、テレビCMなどを手がける
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