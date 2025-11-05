ことばで広がる絵本の世界

「たからもの みつけた！」

みんなで さがせば、

きっと すぐに みつかるよ

リスくんは、お父さんの誕生日プレゼントに木の実を集めました。次の日、落ち葉が積もり、木の実を隠した場所が分からず困っているリスくんのもとに森の仲間がやってきます。「てつだうよ」と言ってくれますが、木の実を集めたことを内緒にしているリスくんは、みんなが「たべよう」と言わないか心配ばかり。そんなリスくんの気持ちを知らないみんなは、一生懸命「たからもの」を探してくれて…。

友達の大切さと優しさに心あたたまる絵本です。

和歌山県立図書館

司書・松本望有里