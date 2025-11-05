Birthday Present
2025/11/6
- 子育て・教育
- Birthday Present
11月と12月に誕生日を迎える小学生以下の子ども1人に、フランチポップの「デコレーションケーキ」(5346円、15cm)をプレゼント。アイシングクッキーやシュークリームが添えられた豪華な2段ケーキで誕生日をお祝いしませんか ※予約は7日前まで
【応募方法】はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、誕生日を迎える子どもの名前と誕生日を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「誕生日ケーキ」係、メールの場合はpresent@living-web.netの同係へ。11月12日(水)必着。当選発表は当選案内の発送をもって代えます
|提供店
|フランチポップ
|住所
|和歌山市納定51―79
|電話番号
|080(8888)4626
|営業時間
|午前11時〜午後7時
|定休日
|月・火曜、その他不定休
