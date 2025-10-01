ことばで広がる絵本の世界
「ヴォドニークの水の館」
- 2025/10/2
- 子育て・教育
- ことばで広がる絵本の世界
「さあ、自由になるのよ 」
ヴォドニークとは、チェコやスロバキアで語り継がれてきた水の魔物です。
川に身を投げようとした貧しい家のむすめは、ヴォドニークの館で仕えることになります。 館の広間にはたくさんの小さなつぼがあり、決してのぞかないように言いつけられていました。しかしある日、むすめはつぼの秘密を知ってしまい、館から逃げ出すことを決意します。
館のある暗い水の底と、そこから見上げる地上のまぶしい光の対比が むすめの心情とも重なる、美しい絵本です。
和歌山県立図書館
副主査司書・楠川愛
|絵本
|ヴォドニークの水の館
まきあつこ/文、降矢なな/絵(BL出版)
関連キーワード
おすすめ記事
-
2025/10/2伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中
トゥクトゥクに乗ってお出かけようやく暑さも和らぎ、出かけやすい季節になりました。伊太祈曽駅から四季の郷公園の間を“トゥクトゥ…
-
2025/9/25“無理をしない”を合言葉に
仕事も家庭も全力投球9月25日は「主婦休みの日」。家事や仕事に頑張る皆さんに“自分をねぎらってほしい”という思いから…
-
2025/9/18あなたのアイドルを探せ！！
【推し活】アニマル総選挙！ジャイアントパンダの帰国から3カ月。新たな“推し”を探すべく「アニマル総選挙！」を開催します。ア…
-
2025/9/11行ってみたから伝えたい！
大阪関西 万博体験レポート今年4月に開幕した「大阪・関西万博」は10月13日(祝)の閉幕まで残すところ約1カ月。今週は万博…
-
2025/9/4和歌山のヒガシから新着情報
これが新しい橋本です橋本市と聞いても、「あまり行ったことないわ～」との印象を持つ読者は多いかもしれませんね。実はそれっ…