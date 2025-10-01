 

ことばで広がる絵本の世界
「ヴォドニークの水の館」

「さあ、自由になるのよ 」

 ヴォドニークとは、チェコやスロバキアで語り継がれてきた水の魔物です。
川に身を投げようとした貧しい家のむすめは、ヴォドニークの館で仕えることになります。 館の広間にはたくさんの小さなつぼがあり、決してのぞかないように言いつけられていました。しかしある日、むすめはつぼの秘密を知ってしまい、館から逃げ出すことを決意します。
館のある暗い水の底と、そこから見上げる地上のまぶしい光の対比が むすめの心情とも重なる、美しい絵本です。

和歌山県立図書館
副主査司書・楠川愛

絵本ヴォドニークの水の館
まきあつこ/文、降矢なな/絵(BL出版)

子育て・教育

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年10月4日号「伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中 トゥクトゥクに乗ってお出かけ」

    2025/10/2

    伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中
    トゥクトゥクに乗ってお出かけ
     ようやく暑さも和らぎ、出かけやすい季節になりました。伊太祈曽駅から四季の郷公園の間を“トゥクトゥ…
  2. リビング和歌山2025年9月27日号「“無理をしない”を合言葉に 仕事も家庭も全力投球」

    2025/9/25

    “無理をしない”を合言葉に
    仕事も家庭も全力投球
     9月25日は「主婦休みの日」。家事や仕事に頑張る皆さんに“自分をねぎらってほしい”という思いから…
  3. リビング和歌山2025年9月20日号「あなたのアイドルを探せ！！ 【推し活】アニマル総選挙！」

    2025/9/18

    あなたのアイドルを探せ！！
    【推し活】アニマル総選挙！
     ジャイアントパンダの帰国から3カ月。新たな“推し”を探すべく「アニマル総選挙！」を開催します。ア…
  4. リビング和歌山2025年9月13日号「行ってみたから伝えたい！ 大阪関西 万博体験レポート」

    2025/9/11

    行ってみたから伝えたい！
    大阪関西 万博体験レポート
     今年4月に開幕した「大阪・関西万博」は10月13日(祝)の閉幕まで残すところ約1カ月。今週は万博…
  5. リビング和歌山2025年9月6日号「和歌山のヒガシから新着情報 これが新しい橋本です」

    2025/9/4

    和歌山のヒガシから新着情報
    これが新しい橋本です
    橋本市と聞いても、「あまり行ったことないわ～」との印象を持つ読者は多いかもしれませんね。実はそれっ…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/10/2

    2025年10月4日号

  2. 2025/9/25

    2025年9月27日号

  3. 2025/9/18

    2025年9月20日号

  4. 2025/9/11

    2025年9月13日号

  5. 2025/9/4

    2025年9月6日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。