ことばで広がる絵本の世界

「ヴォドニークの水の館」

「さあ、自由になるのよ 」

ヴォドニークとは、チェコやスロバキアで語り継がれてきた水の魔物です。

川に身を投げようとした貧しい家のむすめは、ヴォドニークの館で仕えることになります。 館の広間にはたくさんの小さなつぼがあり、決してのぞかないように言いつけられていました。しかしある日、むすめはつぼの秘密を知ってしまい、館から逃げ出すことを決意します。

館のある暗い水の底と、そこから見上げる地上のまぶしい光の対比が むすめの心情とも重なる、美しい絵本です。

和歌山県立図書館

副主査司書・楠川愛