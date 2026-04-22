ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー

4月24日(金)ロードショー

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

ヨッシーも仲間に加わり、宇宙への大冒険へ

2023年に全世界で大ヒットを記録した「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」待望の2作目。イルミネーションと任天堂が再びタッグを組み、マリオたちの新たな冒険を壮大なスケールで描きます。おなじみの面々に加え、新たに登場するヨッシーやロゼッタ、クッパJr.といったキャラクターたちにも注目を。

キノコ王国で平和に過ごす中、新たな仲間ヨッシーと出会ったマリオとルイージ。そんなある日、ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望が動き出します。その野望を阻止するため、マリオたちは、宇宙を舞台にした大冒険へ出発することに。

監督 アーロン・ホーヴァス/マイケル・ジェレニック 出演 宮野真守/志田有彩/畠中祐/三宅健太/関智一/坂本真綾/山下大輝/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/ 4/24から上映 ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー/最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編 4/29から上映 SAKAMOTO DAYS/アギト 超能力戦争(PG12) 上映中 人はなぜラブレターを書くのか/名探偵コナン ハイウェイの堕天使/私がビーバーになる時/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/ 4/24から上映 ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー/最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編/ARCO アルコ 4/29から上映 SAKAMOTO DAYS 4/30から上映 パワー・トゥ・ザ・ピープル:ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC 上映中 人はなぜラブレターを書くのか/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を

※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを