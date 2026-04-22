ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー
4月24日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2026/4/23
- コーナー
- Cinema Preview
ヨッシーも仲間に加わり、宇宙への大冒険へ
2023年に全世界で大ヒットを記録した「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」待望の2作目。イルミネーションと任天堂が再びタッグを組み、マリオたちの新たな冒険を壮大なスケールで描きます。おなじみの面々に加え、新たに登場するヨッシーやロゼッタ、クッパJr.といったキャラクターたちにも注目を。
キノコ王国で平和に過ごす中、新たな仲間ヨッシーと出会ったマリオとルイージ。そんなある日、ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望が動き出します。その野望を阻止するため、マリオたちは、宇宙を舞台にした大冒険へ出発することに。
|監督
|アーロン・ホーヴァス/マイケル・ジェレニック
|出演
|宮野真守/志田有彩/畠中祐/三宅健太/関智一/坂本真綾/山下大輝/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|4/24から上映
|ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー/最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編
|4/29から上映
|SAKAMOTO DAYS/アギト 超能力戦争(PG12)
|上映中
|人はなぜラブレターを書くのか/名探偵コナン ハイウェイの堕天使/私がビーバーになる時/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|4/24から上映
|ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー/最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編/ARCO アルコ
|4/29から上映
|SAKAMOTO DAYS
|4/30から上映
|パワー・トゥ・ザ・ピープル:ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC
|上映中
|人はなぜラブレターを書くのか/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。4月28日(火)必着。当選発表は発送をもって代えます。
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