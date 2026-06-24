 

スーパーガール
6月26日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

新たなヒーローが挑む、銀河を巡る壮大な戦い

 2025年公開の「スーパーマン」に続くDCユニバース作品。スーパーマンの従妹(いとこ)であるカーラ・ゾー=エルを主人公に、新たなヒーローアクションが描かれます。
故郷・クリプトン星を失ったカーラは、唯一の心の支えである愛犬クリプトと静かに暮らしていました。しかし、突如現れた謎の敵クレムによってクリプトが毒に侵されてしまいます。カーラは解毒剤を探すため、同じく大切な家族を奪われた少女ルーシー、宇宙最凶の賞金稼ぎロボとともに旅へ出ることに。カーラはクリプトを救い、銀河を揺るがす戦いを乗り越えることができるのでしょうか。

監督 クレイグ・ギレスピー
出演 ミリー・オールコック/イヴ・リドリー/ジェイソン・モモア/デイビッド・コレンスウェット/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
6/26から上映 スーパーガール/新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！/それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星/ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮
上映中 黒牢城/免許返納！？/急に具合が悪くなる/Michael マイケル/ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
6/26から上映 スーパーガール/新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！/それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星/ロングウォーク(R15+)/四月の余白
6/27から上映 ひとりたび
6/28 バナ穴 BANA_ANA
上映中 コードギアス 奪還のロゼ 最終幕/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

 イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。7月1日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。 

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