ナイトフラワー(PG12)

11月28日(金)ロードショー

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

北川景子の新境地となるサスペンス

「ミッドナイトスワン」で第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した内田英治監督による最新作。

借金に追われ、子どもを連れて東京に逃れてきた夏希は、昼夜を問わず働きながらも生活に困窮していました。ある夜、偶然ドラッグの取引を目撃したことをきっかけに、自らも売人になることを決意。そんな夏希の前に現れたのが、孤独を抱える格闘家・多摩恵。夜の世界を知らない夏希に手を差し伸べ、ボディーガードを申し出ます。2人は手を組み、夜の街を奔走していきますが、ある女子大生の死を境に、運命は想像を超える闇へと向かっていきます。

監督 内田英治 出演 北川景子/森田望智/佐久間大介(Snow Man)/渋谷龍太/渋川清彦/池内博之/田中麗奈 /ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/ 11/28から上映 ナイトフラワー(PG12)/栄光のバックホーム/兄を持ち運べるサイズに/MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE FJORD ON SCREEN/MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM THE ORIGIN/仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ 上映中 果てしなきスカーレット/TOKYOタクシー/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/ 11/28から上映 ナイトフラワー(PG12)/栄光のバックホーム/兄を持ち運べるサイズに/MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE FJORD ON SCREEN/MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM THE ORIGIN/くまじろう！ちきゅうをすくえ！ 〜熊出没〜/j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ THE MOVIE

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を

※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを