ナイトフラワー(PG12)
11月28日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2025/11/27
- コーナー
- Cinema Preview
北川景子の新境地となるサスペンス
「ミッドナイトスワン」で第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した内田英治監督による最新作。
借金に追われ、子どもを連れて東京に逃れてきた夏希は、昼夜を問わず働きながらも生活に困窮していました。ある夜、偶然ドラッグの取引を目撃したことをきっかけに、自らも売人になることを決意。そんな夏希の前に現れたのが、孤独を抱える格闘家・多摩恵。夜の世界を知らない夏希に手を差し伸べ、ボディーガードを申し出ます。2人は手を組み、夜の街を奔走していきますが、ある女子大生の死を境に、運命は想像を超える闇へと向かっていきます。
|監督
|内田英治
|出演
|北川景子/森田望智/佐久間大介(Snow Man)/渋谷龍太/渋川清彦/池内博之/田中麗奈 /ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|11/28から上映
|ナイトフラワー(PG12)/栄光のバックホーム/兄を持ち運べるサイズに/MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE FJORD ON SCREEN/MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM THE ORIGIN/仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ
|上映中
|果てしなきスカーレット/TOKYOタクシー/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|11/28から上映
|ナイトフラワー(PG12)/栄光のバックホーム/兄を持ち運べるサイズに/MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE FJORD ON SCREEN/MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM THE ORIGIN/くまじろう！ちきゅうをすくえ！ 〜熊出没〜/j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ THE MOVIE
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。12月3日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています
関連キーワード
おすすめ記事
-
2025/11/27新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信
岩出市地域おこし協力隊着任JR岩出駅前に観光案内所の整備を進めている岩出市。市が初めて募集した地域おこし協力隊も着任し、“…
-
今年も、けやき大通りがキラキラとした光と笑顔に包まれる季節がやってきます。今年で3年目となる冬の…
-
2025/11/13和歌山県の手仕事を訪ねて
丈夫で温かみのある風合い
手すき和紙の伝統をつなぐ書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…
-
2025/11/6「もしもノート」を活用して
始めてみよう“人生会議”11月30日は、「人生会議の日」。厚生労働省により定められたものですが、“人生会議”って何？ 今…
-
2025/10/30深まる秋 お出かけも夜長も
カフェでわたし時間ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…