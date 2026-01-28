土地や建物の建築条件を確認
不動産のプロ集団、和歌山県宅地建物取引業協会による「相談室」シリーズ。10回目は、敷地内の複数建築について、広報啓発委員長の末吉亜矢さんが答えます。
建築基準法や都市計画法など、さまざまな法律が複雑に絡む不動産。「国や地域による建築制限があるため、自分の土地でも好きなように家を建てることはできません」と、末吉さんは説明します。
今回のケースについて、建築基準法では「一敷地一建物の原則」とされ、基本的に1つの敷地には1つの建物しか建てられません。ただし、勉強部屋などの離れや車庫など、母屋と付属関係がある建物なら、「用途上不可分の関係」として認められます。
さらに、土地や建物に応じた建築条件を満たす必要も。「一番気を付けたいのが、床面積です」と末吉さん。「用途地域で決められた容積率や建ぺい率で、敷地に対する床面積の割合が決まります。複数の建物の総床面積が、上限を超えることのないように注意を」とアドバイスします。その他、プライバシーや日照・採光を確保するための高さ制限と日影制限、接道義務などもあります。
2棟建てるより、母屋に一室増築した方が建築費用を抑えられる面も。「土地を購入する前に、希望の造りや予算がかなうか、家づくりを依頼する建築会社などに確認することをおすすめします」
同じ敷地内に独立した住宅を2棟建てる場合は、土地を「分割」「分筆」する方法も。分割は、図面上の処理として土地を区切りますが、登記上は1つの土地のまま。
「一方、分筆は登記上で2つの土地になり、それぞれ独立した土地として法的に扱われます」と末吉さん。「そのため、住宅ローンの抵当権は各土地で設定できます」と。「親の敷地内に子が新築を建てる場合、権利関係を明確にする分筆の方が、将来の相続や売却がスムーズになることも」とも話していました。
不動産に関する相談は宅建協会まで。
|問い合わせ
|073(472)4600
(祝日除く月～金曜の午後1時～4時半)
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/1/29水辺の景観を生かしたまちづくり
食でつながる新拠点「帝国座テラス」和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…
-
2026/1/22南葵音楽文庫100年
紀州徳川の世界的な音楽遺産「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…
-
2026/1/152024年度県不登校児童生徒数過去最多
わが子が不登校になったら2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は35万3970人。少子化が続く中、不登校の数は1…
-
2026/1/8全国の編集長がセレクト
日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
-
2025/12/252026年 幸運をつかみ
午く良い年に2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…