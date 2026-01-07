全国の編集長がセレクト
日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！
- 2026/1/8
- フロント特集
毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というよりすぐりの“ごはんのお供”を集めました。地域色豊かで誰にでも愛される品々をこの機会に味わってみませんか？ あなたの応募をお待ちしています。
※応募方法はページ下部に
・ 写真は全てイメージ、表記価格は全て税込み
・ プレゼント商品の表記価格は変動する場合があります
・ 商品を取り寄せる際は、特記以外は別途送料がかかる場合があります。送料は地域によって異なります
・ 商品注文の受付日時は定休日などで限られる場合があるので了承を
Ａ 和歌山発 【和歌山リビング新聞社】
金芽米(きんめまい)(6人)
金芽米「ベストセレクト」5㎏/5500円
常温
うま味と玄米の栄養素を残した無洗米
金芽米は、独自技術でうま味成分や栄養素を含む「亜糊粉層(あこふんそう)」を残して精米された無洗米。ベストセレクトは金芽米の中でもロングセラーの一品です。
|問い合わせ
|東洋ライス
|電話
|0120(61)7550
平日午前10時～12時、午後1時～4時
|ホームページ
|https://www.toyo-rice.jp/
B まつやま発 【えひめリビング新聞社】
鬼米(おにまい)・鬼味噌セット(4人)
鬼米3㎏、鬼味噌(辛辛・鬼王丸【おにおうまる】)130g×1個、鬼味噌(辛甘・柚鬼媛【ゆきひめ】)130g×1個/4040円
常温
鬼うまい！ コシヒカリと旨辛味噌
鬼の町で知られる鬼北町(きほくちょう)の寒暖差と清流で育まれた米は、粘り・香り・甘さが特徴。鬼味噌は、ごはんのお供はもちろん、料理やつけだれにも使える万能調味料です。
|問い合わせ
|道の駅 広見森の三角ぼうし
|電話
|0895(45)3751
|ホームページ
|https://www.sankaku-boushi.com/
C 福島・郡山発 【福島リビング新聞社】
福、笑い(5人)
福、笑い 2kg×2袋/5840円
常温
「みんなを笑顔にする」お米
選び抜かれた生産者だけが栽培できる福島県のトップブランド米。香りが立ち、強い甘みを持ちながら、ふんわりやわらかく炊き上がります。じっくり味わって。
|問い合わせ
|福島県農産物流通課
|電話
|024(521)7371
|ホームページ
|https://fukuwarai-fukushima.jp
D 仙台発 【仙台リビング新聞社】
かけごはんセット(6個入)(6人)
レトルト食品×6個/3020円
常温
手間なく時短で世界の名物グルメが完成
ほかほかごはんにかけるだけ！ じっくり煮込んだ牛すじの「ぼっかけ」や鶏のうま味たっぷりの「鶏飯」のほか、韓国・台湾・中国・タイの名物グルメが楽しめます。
|問い合わせ
|ニシキヤキッチン
|電話
|0120(19)2498
平日午前10時〜午後5時
|ホームページ
|https://nishikiya-shop.com/
E 栃木発 【栃木リビング新聞社】
宇都宮餃子3店舗 6人前セット(5人)
※宇都宮餃子は協同組合宇都宮餃子会の登録商標です
2人前冷凍餃子3店舗分(宇都宮みんみん、幸楽、香蘭)、宇都宮餃子会のタレ＆ラー油/4600円
冷凍
“餃子の街”3店舗の食べ比べが楽しめる！
老舗から新進気鋭まで38店舗の名店自慢の“宇都宮餃子”を食べ比べて味わえます。家族で“おうち餃子まつり”を楽しんで！ 今回は「宇都宮みんみん」「幸楽」「香蘭」をセレクト。
|問い合わせ
|協同組合 宇都宮餃子会
|電話
|028(633)0634
|ホームページ
|http://www.gyozakai-shop.com/
F 埼玉発 【サンケイリビング新聞社】
豚肉 味噌漬け7枚のギフト(4人)
ゴールデンポーク味噌漬け(ロース肉100g×2枚、肩ロース肉100g×2枚、バラ肉100g×3枚)/5616円(送料込み)
冷蔵
「銘柄豚×秘伝味噌」白ごはんと相性抜群
ハム・豚肉専門店が自ら育てた血統書付きオリジナル銘柄豚「ゴールデンポーク」を、特別調合の秘伝の味噌に漬け込んだ商品。白いごはんがワシワシ進みます！
|問い合わせ
|サイボク
|電話
|0120(112)922
|ホームページ
|https://www.saiboku.jp/c/porkgift/52ma
G 静岡発【静岡リビング新聞社】
静岡・田丸屋のわさび漬(6人)
田丸屋本店「金印わさび漬」130g/3000円(送料込み)
冷蔵
創業以来150年続く伝統の味
金印わさび漬は、根の配合が多いため、わさび本来の風味と辛味をより堪能できます。また、熟成させ、うま味を増した酒粕(かす)との相性が自慢のわさび漬です。
|問い合わせ
|田丸屋本店
|電話
|054(258)1115
|ホームページ
|https://www.tamaruya.co.jp/
H 名古屋発【名古屋リビング新聞社】
あいち米の最高峰「愛ひとつぶ」(3人)
愛ひとつぶ5㎏/5280円
常温
愛と知のめぐみ。めしあがれ
甘さ、弾力ともにあいち米の最高峰を目指したお米。粘りがあり甘い愛ひとつぶは、｢白ごはん」で楽しむのがオススメ。
|問い合わせ
|愛知県経済農業協同組合連合会
|電話
|052(951)3628
|ホームページ
|https://www.ja-aichi.or.jp/main/
I 滋賀発【滋賀リビング新聞社】
近江米新品種「きらみずき」(3人)
きらみずき5㎏/6370円相当
常温
環境に配慮して生まれた大粒のお米
琵琶湖など自然豊かな滋賀で、厳しい栽培基準を設けるなど環境にやさしい栽培法にこだわって誕生した近江米の新品種。大粒で、かむほどに広がる甘みが特徴です。
|問い合わせ
|JA全農しが
|電話
|077(521)1664
|ホームページ
|https://www.zennoh.or.jp/si/
J 京都発【京都リビング新聞社】
「咖チリメン」「チリメン山椒」「おこぶ山椒」(7人)
咖チリメン(40g)、チリメン山椒(40g)、おこぶ山椒(80g)/2916円
常温
独自のだししょうゆで炊いた、京都名物を
京都の花街・上七軒にある「チリメン山椒」の専門店で作られる3種の味をセットで。厳選したちりめんじゃこと実山椒を、独自のだししょうゆで炊き上げています。
|問い合わせ
|たきものゑびす
|電話
|075(464)0110
|ホームページ
|https://www.takimono-yebisu.jp/
K 兵庫発【サンケイリビング新聞社】
伊丹米 兵庫県産コシヒカリ(10人)
令和7年産 精米・5kg/5900円(送料込み)
常温
兵庫ならではの風土に育まれたコシヒカリ
北は日本海、南は瀬戸内海に面し変化に富んだ地形と気候が特徴の兵庫県で育まれたコシヒカリは、粘り・香り・つや・食味に優れているという特徴があります。
|問い合わせ
|伊丹産業
|電話
|072(778)7071
|ホームページ
|https://www.itami-grp.co.jp/personal/beikoku/
L 姫路・加古川・明石発【播磨リビング新聞社】
焼きあなご・しぐれ煮セット(3人)
焼きあなご約200g真空×2p、あなごしぐれ煮約60g×1袋、どんぶり用のタレ約70g×1個/6800円
冷凍
濃厚なうま味凝縮！ 職人手焼きの逸品
厳選した瀬戸内産あなごを一匹ずつ秘伝のタレで香ばしく焼き上げました。頭からだしを取った丼用のタレは、ごはんに深いうま味を添えます。
|問い合わせ
|あなごの大孝
|電話
|079(280)2184
|ホームページ
|https://www.anago-daiko.com/
M 岡山発【山陽リビングメディア】
里海米3品種セット(2人)
きぬむすめ2㎏、コシヒカリ2㎏、朝日2㎏/9000円
常温
瀬戸内海育ちの牡蠣殻を肥料に育ったお米
瀬戸内海で育てられた牡蠣(かき)の殻にはミネラルなどの天然の養分が豊富。粉砕して肥料にすると、米のおいしさがアップ。炊き上がりはふっくらつやつやです。
|問い合わせ
|JA全農おかやま
|電話
|086(234)6876
|ホームページ
|https://www.ja-town.com/shop/f/f303062_sg/
N ひろしま発【広島リビング新聞社】
錦水館まめたぬき一番人気のあなごめし×2セット(5人)
あなごめし×2(333g×2p)、秘伝のタレ×2/3000円
冷凍
簡単！ レンジでチン 宮島の味がおうちに届く
宮島名物の穴子(あなご)飯を、ふっくらやわらかな蒸し穴子で仕立てました。百余年の歴史を誇る温泉宿の食事処の味を、レンジでチンするだけで、自宅で手軽に楽しめます。
|問い合わせ
|老舗旅館「錦水館」まめたぬき
|電話
|0829(44)2131
|ホームページ
|https://miyajimakinsuikan.stores.jp/items/62b955cdc359a8674c2fd45e
O 香川発【高松リビング新聞社】
さぬき米「おいでまい」(5人)
おいでまい5kg/4500円相当
常温
粒ぞろいがよく、冷めてもおいしい主役米
讃岐弁で「いらっしゃい」を意味する香川オリジナルの自信米。米の食味ランキングで通算6回「特A」獲得。一口目は控えめに、かんでいるうちに甘みが出てきて、どんな料理とも相性抜群です。
|問い合わせ
|「おいでまい」委員会
|電話
|087(832)3417
|ホームページ
|https://www.pref.kagawa.lg.jp/seiryu/oidemai/
P ふくおか・北九州発【福岡リビング】
明太子「梓あずさ」マイルド(5人)
「梓あずさ」マイルド430g/4800円
冷凍
ごはんが進む！ うまさ弾けるプチプチ食感
粒立ちの良い真子を厳選し、丁寧に仕上げる辛子明太子は、深く飽きのこない味わいと絶妙な辛さで、ふるさと納税でも人気。贈り物にも喜ばれる自慢の一品です。
|問い合わせ
|華の実
|電話
|0120(039)291
|ホームページ
|https://hananomi.raku-uru.jp/
Q 熊本発【熊本リビング新聞社】
「まぜるだけでたかなめし」4種＆「阿蘇のしぐれ煮」特別セット(3人)
たかなめし4種類 (ほんのりピリ辛、ごま、ちりめん、辛子)約140g～170g、阿蘇のしぐれ煮100g/5000円相当
常温
“熊本名物”を手軽に混ぜて、のせて！
ジャパンフードセレクション2024グランプリ受賞「たかなめし」は、あつあつごはん(1.5～ 2合)にまぜるだけ。熊本赤牛100％「しぐれ煮」も特別セットに。
|問い合わせ
|珍味 古じょう庵
|電話
|096(381)6508
|ホームページ
|https://shop.online-kojouan.net/
R 鹿児島発【南日本リビング新聞社】
黒豚缶詰3種5個セット鹿児島県産黒豚 希少部位使用】(10人)
黒豚軟骨の甘辛醤油煮65g×2個、黒豚ハツ・タン・ガツのアヒージョ65g×2個、黒豚肉の白ワイン煮込み75g×1個/2916円
常温
黒豚のうま味たっぷり、ごちそう缶詰
鹿児島県産黒豚の希少部位を使い、うま味をたっぷり閉じ込めた缶詰3種セットです。湯せんやレンジで温めるだけでおつまみにも！ かわいい箱入りで贈り物にぴったり。
|問い合わせ
|AKR Food Company
|電話
|099(814)5020
|ホームページ
|https://shop.akr-food.com/
S 沖縄発【琉球新報社】
島らっきょうとパパイヤの漬け物セット(5人)
島らっきょう塩漬け40g×2パック・島らっきょうキムチ漬け40g×2パック・青パパイヤキムチ80g×2パック/4536円
冷蔵
ごはんとま～さん！ 食べ比べセット
地元で愛されるスーパーのサンエーだからこそ、おすすめできる逸品。 島らっきょうとパパイヤをごはんのお供に！ 沖縄漬物の食べ比べセットをお届けします。
|問い合わせ
|サンエーオンラインショップ
|電話
|098(897)7111
|ホームページ
|https://onlineshop.san-a.co.jp
ハガキ、またはファックス、ウェブで応募を！
応募締め切り
2026年1月31日(土)
※郵送の場合は30日（金）必着
①欲しい商品を選んだ理由
②あなたは日ごろ、「リビング和歌山」などのフリーペーパー、そのウェブサイトの、どちらのメディアをより多く見ていますか？
③よく見ているウェブサイト（メールマガジン含む）があれば教えてください
④あなたにとってリビング新聞とはどんな存在ですか？ 自由にお書きください
|ハガキ・ファクスの場合
|
氏名、年齢、性別、〒住所、電話番号、欲しい商品の記号（A～S）と、右記①〜④の質問の答えを書いて応募を
|パソコン・スマートフォンの場合
|【リビングWebから】
https://www.living-web.net/form/otoshidama/
|応募締め切り
|2026年1月31日(土) ※郵送の場合は30日（金）必着
|個人情報について
|応募者の個人情報の取得は和歌山リビング新聞社です
※プレゼントの発送にだけ利用します。発送は商品提供元（下記ネットワーク各社、提携社、メーカー、発売元）が行う場合があります。当選発表は賞品の発送をもって代えます。同意の上、応募してください
|ネットワーク各社
|【ネットワーク各社】サンケイリビング新聞社、仙台リビング新聞社、福島リビング新聞社、栃木リビング新聞社、静岡リビング新聞社、名古屋リビング新聞社、京都リビング新聞社、滋賀リビング新聞社、播磨リビング新聞社、山陽リビングメディア、広島リビング新聞社、えひめリビング新聞社、高松リビング新聞社、福岡リビング、熊本リビング新聞社、南日本リビング新聞社、琉球新報社
おすすめ記事
-
2026/1/8全国の編集長がセレクト
日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
-
2025/12/252026年 幸運をつかみ
午く良い年に2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
-
2025/12/18寒い日のお楽しみ
せいろ蒸し日和寒い季節にぴったりのせいろ蒸し料理。ベジフル料理研究家・井上宣子さんによる考案、和歌山の食材を取…
-
2025/12/11進化した往年の玩具、コレクションの極み
大人が夢中！「キダルトトイ」の世界ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているの…
-
2025/12/4和歌山市内の5つの社寺を参拝
御朱印にときめく小旅へ和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全て…