協会けんぽインフォメーションvol.49

新年度のスタート 健康チェックから始めましょう

2026(令和8)年度から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健診がさらに充実しました。日々元気に働くためにも、年に一度の健康チェックから始めましょう。

協会けんぽは、35歳～74歳の被保険者を対象に「生活習慣病予防健診(一般健診)」を実施しています。生活習慣病の発症や重症化の予防を目的とした検査内容で、血液検査や尿検査、がん検診(胃、肺、大腸)などがあります。また、節目の年(40歳～70歳の5歳刻み)の人には、一般健診の項目に眼底検査、腹部超音波検査、肺機能検査などを加えた「節目健診」を実施し、より詳しく健康状態をチェックすることができます。

さらに、2026年度から新たに、若年者(20歳、25歳、30歳)の人に対して、一般健診から胃・大腸の健診を省略した「若年者健診」を実施します。

健診の案内を3月中旬より各事業所に順次送付していますので、ご確認ください。健診結果により、健康サポートが必要と判断された場合は、保健師、管理栄養士による特定保健指導(無料)を受けることができます。

生活習慣病は、早期発見・早期対応が大切です。新年度も、心身ともに健康で充実した一年となるよう、協会けんぽの健診をぜひご活用ください。健診実施機関は下記HPで確認してください。

(全国健康保険協会和歌山支部保健グループ)

健診実施機関はこちらのホームページから確認を

生活習慣病予防健診

4つのお得ポイント ①協会けんぽが健診費用の約7割を補助

②胃・肺・大腸などの主ながん検診もセット で受診できます

③健診結果に基づいた健康サポート(特 定保健指導)を無料で受けられます

④生活習慣病予防健診の受診率が将 来の保険料率の軽減につながります

電話相談窓口