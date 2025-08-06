 

夢をかなえる！
マイホームの選択肢⑮ 建築条件付きの土地って？
「売建住宅」

“建築会社と一定期間内に契約”が条件

 不動産の広告で見かける「建築条件付き土地」。普通の土地とどう違うのでしょう。シリーズ15回目は、「売建住宅(建築条件付き土地)」について、和歌山や大阪で分譲事業を展開する「ヤマイチエステート」(和歌山本店=和歌山市中之島)の住宅事業本部営業課課長・松坂圭一郎さんに聞きました。

まず、建築条件付き土地とは？ 「土地の販売会社や販売会社が指定する建築会社が、家を建てることを条件に売られている土地です」と、松坂さんは答えます。

名称がよく似ている「建売住宅」は、完成された住宅と土地がセットで販売されます。一方、「売建住宅」は土地売買契約を結び、家づくりの打ち合わせを行った後、工事請負契約を締結して、着工の運びとなります。

「会社によって工法など限定されるところもありますが、間取りやデザインなど、理想の住まいを追求できる家づくりが可能です。弊社も、分譲地の敷地条件とマッチした注文住宅や、約60プランあるセミオーダー住宅など、多様な商品を用意しています」と、松坂さんは話します。

ほかにも売建住宅の条件として、工事請負契約を一定期間内に結ぶ必要があります。「弊社の場合は、土地の売買契約をしてから半年以内に着工するスケジュールです」

「注意したいのは予算面」とも。売建住宅は土地の価格が決まっていますが、家づくりに関してはこだわればこだわるほど建築費がかさみます。「設計の自由度が高い分、あれもこれもと要望を詰め込み過ぎると、予算オーバーに。土地と建物、それぞれの資金を明確にしておきましょう」と、松坂さんはアドバイス。「売建住宅は仲介手数料が不要なので、その分家づくりの費用に回すのもいいですね」とも。

ちなみに、土地の販売会社や他の建築会社に、家づくりを依頼することはできるのでしょうか。「建築条件を外すことが可能な分譲地もあります。その場合、坪単価を上げたり、そのままの坪単価で販売したりなど、ケースはさまざまです」と、松坂さんは話していました。

注文住宅ならオリジナルな家づくりが可能に(写真提供=ヤマイチエステート)


ハウジング

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年8月9日号「語り継ぐ体験、記録で伝える 戦後80年、未来へ残す記憶」

    2025/8/7

    語り継ぐ体験、記録で伝える
    戦後80年、未来へ残す記憶
     1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…
  2. リビング和歌山2025年8月2日号「専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード ブーム再燃！アサイーボウル」

    2025/7/31

    専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード
    ブーム再燃！アサイーボウル
      まだまだ暑さが続く今年の夏。涼しく冷んやりと、そして健康に乗り切るためにアサイーボウルはいかが…
  3. リビング和歌山2025年7月26日号「進化する「北ぶらくり丁」」

    2025/7/24

    進化する「北ぶらくり丁」
     レトロな雰囲気のなかに、遊び心と新しさが交錯する北ぶらくり丁が活気にあふれています。アーケードの…
  4. リビング和歌山2025年7月19日号「駅舎物語」

    2025/7/17

    駅舎物語
    ～Stories of the Station House～
     和歌山県内にある約130の駅の中から、鉄道を利用して訪れてほしい駅をピックアップして紹介します。…
  5. リビング和歌山2025年7月12日号「参加者募集！リビング特別体験イベント夏休み！ 親子で工場見学」

    2025/7/10

    参加者募集！
    リビング特別体験イベント
    夏休み！ 親子で工場見学
     もうすぐ夏休み。親子で工場見学に出かけませんか。地元和歌山にゆかりのある産業やものづくりを知り、…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/8/7

    2025年8月9日号

  2. 2025/7/31

    2025年8月2日号

  3. 2025/7/24

    2025年7月26日号

  4. 2025/7/17

    2025年7月19日号

  5. 2025/7/10

    2025年7月12日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。