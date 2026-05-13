 

時間またぎに集中
「この後は！」詐欺とは？

テレビのツムジ


時間またぎに集中
「この後は！」詐欺とは？

 毎年来月から上向きになるものといえば、大谷翔平のHR数。データを見ても、大谷は6月に入ると本塁打ペースが上がる年が多い。無論、イチ野球ファンとしては毎日チェック。こんな人が日本には多くいるだろう。ところが、だ。それにかこつけてテレビ番組の「この後は！」詐欺がトンデモないことになっている。ドジャーズの試合は、日本時間の早朝に開始されることが多い。なので、朝の番組では大谷選手の最新情報が自ずと流される。

そんな中で、ある朝見た某番組。7時55分に「この後、大谷選手の最新情報お伝えします！」とアナウンサーの読み上げとテロップがあった後にCМに入った。これは見ないと、と思いチャンネルを替えずそのまま待機。CМ明けの後、さぁ大谷の最新情報は？とドキドキしながら待つも、またCМへ。あれ？と思い、待っていると、ようやく放送されたのは8時7分ごろだった。制作者の意図は分かる。他の番組に流れないよう、8時またぎを意識したのだろう。ただ、CМを2回もまたぐって…。大谷選手のように、正々堂々とやって欲しいものだ。

テレビのツムジ 関西の放送作家がバッサリ！
文：岡内義人
読売テレビ「土曜はダメよ」「かんさい情報ネットten.」、ABCラジオ「征平・吉弥の土曜も全開」など番組構成や、テレビCMなどを手がける
※次回は5月30日号に掲載

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年5月16日号「世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ Japanese pepperぶどう山椒」

    2026/5/14

    世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ
    Japanese pepperぶどう山椒
     世界で注目を集める和歌山県産の調味料を紹介する新シリーズ「世界へ羽ばたく！ 和歌山のひとさじ」。…

  2. 2026/5/7

    Happy MOTHER’s DAY　わかやまクラフト作家展
    天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…

  3. 2026/5/7

    1枚から広がるおいしさ
    スイーツも食事も！今どきクレープ
     おやつの定番として親しまれてきたクレープが、大きく進化しています。フルーツやクリームで華やかさや…
  4. リビング和歌山2026年4月25日号「 4/29(祝)正午 新たな遊び＆防災の拠点が誕生 「海南ハレアメ」開園」

    2026/4/23

    4/29(祝)正午 新たな遊び＆防災の拠点が誕生
    「海南ハレアメ」開園
     子ども連れに親しまれてきた海南市の「わんぱく公園」が、市民防災公園「海南ハレアメ」として生まれ変…

  5. 2026/4/16

    貴志川線20周年
    新たな挑戦、まちづくりへ出発進行！
     和歌山電鐵貴志川線が4月、運行開始から20年を迎えました。これまでの歩みを振り返るとともに、今後…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/5/14

    2026年5月16日号

  2. 2026/5/7

    2026年5月9日号

  3. 2026/4/23

    2026年4月25日号

  4. 2026/4/16

    2026年4月18日号

  5. 2026/4/9

    2026年4月11日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。