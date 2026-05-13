時間またぎに集中

「この後は！」詐欺とは？



時間またぎに集中

「この後は！」詐欺とは？ 時間またぎに集中「この後は！」詐欺とは？

毎年来月から上向きになるものといえば、大谷翔平のHR数。データを見ても、大谷は6月に入ると本塁打ペースが上がる年が多い。無論、イチ野球ファンとしては毎日チェック。こんな人が日本には多くいるだろう。ところが、だ。それにかこつけてテレビ番組の「この後は！」詐欺がトンデモないことになっている。ドジャーズの試合は、日本時間の早朝に開始されることが多い。なので、朝の番組では大谷選手の最新情報が自ずと流される。

そんな中で、ある朝見た某番組。7時55分に「この後、大谷選手の最新情報お伝えします！」とアナウンサーの読み上げとテロップがあった後にCМに入った。これは見ないと、と思いチャンネルを替えずそのまま待機。CМ明けの後、さぁ大谷の最新情報は？とドキドキしながら待つも、またCМへ。あれ？と思い、待っていると、ようやく放送されたのは8時7分ごろだった。制作者の意図は分かる。他の番組に流れないよう、8時またぎを意識したのだろう。ただ、CМを2回もまたぐって…。大谷選手のように、正々堂々とやって欲しいものだ。

テレビのツムジ 関西の放送作家がバッサリ！

文：岡内義人

読売テレビ「土曜はダメよ」「かんさい情報ネットten.」、ABCラジオ「征平・吉弥の土曜も全開」など番組構成や、テレビCMなどを手がける