涅槃会(ねはんえ)

日正山了法寺(和歌山市坂田)で、毎年3月15日(日)に「坂田のおしゃかさん」と親しまれている行事「涅槃会」が行われます。午前10時～午後4時。国内で2つの寺だけしか所有していないという釈迦(しゃか)堂内の立体涅槃群像が開帳され、午前10時と午後2時に住職が般若心経を唱えます。3種の限定御朱印の授与も(有料)。終日同市語り部クラブによる寺の歴史案内が実施、子ども縁日などが出店。無料。