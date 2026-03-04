涅槃会(ねはんえ)
- 2026/3/5
- 街のイベント
日正山了法寺(和歌山市坂田)で、毎年3月15日(日)に「坂田のおしゃかさん」と親しまれている行事「涅槃会」が行われます。午前10時～午後4時。国内で2つの寺だけしか所有していないという釈迦(しゃか)堂内の立体涅槃群像が開帳され、午前10時と午後2時に住職が般若心経を唱えます。3種の限定御朱印の授与も(有料)。終日同市語り部クラブによる寺の歴史案内が実施、子ども縁日などが出店。無料。
|イベント期間
|3月15日(日)
|問い合わせ
|日正山了法寺
|電話番号
|073(471)1376
おすすめ記事
-
2026/3/5和歌山県の手仕事を訪ねて
竹と土、受け継がれる技
国内唯一、黒竹の産業を守る古くから暮らしの道具や建築の材料として生かされてきた黒竹と、土の壁を仕上げる左官の技。自然素材と向…
-
2026/2/26和歌山一番星AWARD
認定商品決定！県内で製造される優れた商品を厳選し、認定・推奨する制度「和歌山一番星アワード」が実施され、グラン…
-
2026/2/19餅をまけば福も人も呼び込む！
和歌山は餅まきの聖地厄よけ神事、地域のお祭り、開店祝い、周年イベントなど、さまざまな場面で縁起を担いで行われる「餅まき…
-
2026/2/12ホットに！“和歌山サ活”スポット根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…
-
2026/2/5カレーうどんであったまろ！暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそう。程よいスパイス、熱さを保持するつゆのとろみ、消化過…