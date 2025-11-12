港のひかり(PG12)

11月14日(金)ロードショー

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

過去を背負う男と少年の友情と再会

「正体」で第48回日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した実力派・藤井道人監督が、主演に舘ひろしを迎えて描く人間ドラマ。

かつてヤクザの世界に生き、今は海辺の小さな村で、漁師としてひっそりと暮らしている三浦。ある日、弱視の少年・幸太と出会い、その孤独な境遇に自らの過去を重ね、心を通わせます。自身を“おじさん”と慕ってくれる幸太の目を治療するため、三浦は罪を犯し刑務所へ。12年後、刑事となった幸太は、正体を知りながらも再び三浦と向き合うことになります。しかし、彼らの出会いは過去の因縁を呼び起こすことになり…。

監督 藤井道人 出演 舘ひろし/眞栄⽥郷敦/尾上眞秀/⿊島結菜/斎藤⼯/ピエール瀧/⼀ノ瀬ワタル/MEGUMI/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/ 11/14から上映 港のひかり(PG12)/劇場版総集編 ガールズバンドクライ 後編 なぁ、未来。/平場の月/スプリングスティーン 孤独のハイウェイ/阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 栄光の虎道 上映中 爆弾(PG12)/てっぺんの向こうにあなたがいる/(LOVE SONG)/秒速5センチメートル/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/ 11/14から上映 港のひかり(PG12)/君の顔では泣けない/平場の月/スプリングスティーン 孤独のハイウェイ/ラブル＆クルー IN シアター 上映中 プレデター バッドランド/旅と日々/劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」(PG12)/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を

※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを