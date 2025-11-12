港のひかり(PG12)
11月14日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2025/11/13
- コーナー
- Cinema Preview
過去を背負う男と少年の友情と再会
「正体」で第48回日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した実力派・藤井道人監督が、主演に舘ひろしを迎えて描く人間ドラマ。
かつてヤクザの世界に生き、今は海辺の小さな村で、漁師としてひっそりと暮らしている三浦。ある日、弱視の少年・幸太と出会い、その孤独な境遇に自らの過去を重ね、心を通わせます。自身を“おじさん”と慕ってくれる幸太の目を治療するため、三浦は罪を犯し刑務所へ。12年後、刑事となった幸太は、正体を知りながらも再び三浦と向き合うことになります。しかし、彼らの出会いは過去の因縁を呼び起こすことになり…。
|監督
|藤井道人
|出演
|舘ひろし/眞栄⽥郷敦/尾上眞秀/⿊島結菜/斎藤⼯/ピエール瀧/⼀ノ瀬ワタル/MEGUMI/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|11/14から上映
|港のひかり(PG12)/劇場版総集編 ガールズバンドクライ 後編 なぁ、未来。/平場の月/スプリングスティーン 孤独のハイウェイ/阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 栄光の虎道
|上映中
|爆弾(PG12)/てっぺんの向こうにあなたがいる/(LOVE SONG)/秒速5センチメートル/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|11/14から上映
|港のひかり(PG12)/君の顔では泣けない/平場の月/スプリングスティーン 孤独のハイウェイ/ラブル＆クルー IN シアター
|上映中
|プレデター バッドランド/旅と日々/劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」(PG12)/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「港のひかり」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。11月19日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています
関連キーワード
おすすめ記事
-
2025/11/13和歌山県の手仕事を訪ねて
丈夫で温かみのある風合い
手すき和紙の伝統をつなぐ書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…
-
2025/11/6「もしもノート」を活用して
始めてみよう“人生会議”11月30日は、「人生会議の日」。厚生労働省により定められたものですが、“人生会議”って何？ 今…
-
2025/10/30深まる秋 お出かけも夜長も
カフェでわたし時間ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…
-
2025/10/23話題を呼ぶNew Spot
県内初！ 「ハンズ」オープン10月15日、近鉄百貨店和歌山店に和歌山県初の「ハンズ」がオープン。さっそく話題を集めています。…
-
2025/10/16ワークスタイル -これからの“働く”を考える-
今日も社会を動かす場所で近年、警備の仕事で女性の活躍が目立つようになり、女性警備員が全体の7・3％を占めるまでに増えてい…