 

港のひかり(PG12)
11月14日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

© 2025「港のひかり」製作委員会

過去を背負う男と少年の友情と再会

 「正体」で第48回日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した実力派・藤井道人監督が、主演に舘ひろしを迎えて描く人間ドラマ。

かつてヤクザの世界に生き、今は海辺の小さな村で、漁師としてひっそりと暮らしている三浦。ある日、弱視の少年・幸太と出会い、その孤独な境遇に自らの過去を重ね、心を通わせます。自身を“おじさん”と慕ってくれる幸太の目を治療するため、三浦は罪を犯し刑務所へ。12年後、刑事となった幸太は、正体を知りながらも再び三浦と向き合うことになります。しかし、彼らの出会いは過去の因縁を呼び起こすことになり…。

監督 藤井道人
出演 舘ひろし/眞栄⽥郷敦/尾上眞秀/⿊島結菜/斎藤⼯/ピエール瀧/⼀ノ瀬ワタル/MEGUMI/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
11/14から上映 港のひかり(PG12)/劇場版総集編 ガールズバンドクライ 後編 なぁ、未来。/平場の月/スプリングスティーン 孤独のハイウェイ/阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 栄光の虎道
上映中 爆弾(PG12)/てっぺんの向こうにあなたがいる/(LOVE SONG)/秒速5センチメートル/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
11/14から上映 港のひかり(PG12)/君の顔では泣けない/平場の月/スプリングスティーン 孤独のハイウェイ/ラブル＆クルー IN シアター
上映中 プレデター バッドランド/旅と日々/劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」(PG12)/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

 ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「港のひかり」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。11月19日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。 
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年11月15日号「和歌山県の手仕事を訪ねて丈夫で温かみのある風合い手すき和紙の伝統をつなぐ」

    2025/11/13

    和歌山県の手仕事を訪ねて
    丈夫で温かみのある風合い
    手すき和紙の伝統をつなぐ
     書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…
  2. リビング和歌山2025年11月8日号「「もしもノート」を活用して 始めてみよう“人生会議”」

    2025/11/6

    「もしもノート」を活用して
    始めてみよう“人生会議”
     11月30日は、「人生会議の日」。厚生労働省により定められたものですが、“人生会議”って何？ 今…
  3. リビング和歌山2025年11月1日号「深まる秋 お出かけも夜長も カフェでわたし時間」

    2025/10/30

    深まる秋 お出かけも夜長も
    カフェでわたし時間
     ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…
  4. リビング和歌山2025年10月25日号「話題を呼ぶNew Spot 県内初！ 「ハンズ」オープン」

    2025/10/23

    話題を呼ぶNew Spot
    県内初！ 「ハンズ」オープン
     10月15日、近鉄百貨店和歌山店に和歌山県初の「ハンズ」がオープン。さっそく話題を集めています。…
  5. リビング和歌山2025年10月18日号「ワークスタイル -これからの“働く”を考える- 今日も社会を動かす場所で」

    2025/10/16

    ワークスタイル -これからの“働く”を考える-
    今日も社会を動かす場所で
     近年、警備の仕事で女性の活躍が目立つようになり、女性警備員が全体の7・3％を占めるまでに増えてい…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/11/13

    2025年11月15日号

  2. 2025/11/6

    2025年11月8日号

  3. 2025/10/30

    2025年11月1日号

  4. 2025/10/23

    2025年10月25日号

  5. 2025/10/16

    2025年10月18日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。