治療の最前線! 専門医に聞くvol.32
肺がしぼんでしまう“気胸” 若い男性から中高年まで幅広く発症
- 2025/9/25
- みんなの健康
- 治療の最前線! 専門医に聞く
今年4月から、済生会和歌山病院に呼吸器外科が新設されました。当科でよく見られる疾患の一つに“気胸”があります。気胸とは、主に肺から空気が漏れ出して、肺が収まっている胸腔に空気がたまり、肺がしぼんでしまう病気です。大きくは〝自然気胸”と“外傷性気胸”に分けられます。外傷性気胸は交通事故など胸を強く打った時に起こります。自然気胸は2種類。 “特発性自然気胸” は高身長で痩せ型の10〜20代男性に多く、肺気腫や間質性肺炎といった病気を背景に起こる “続発性自然気胸”は中高年に多い特徴があります。
症状として多いのは 胸の痛みや息切れですが、中には背中や肩の痛み、せきの増加を訴えて来院する人もいます。健康診断で偶然見つかるケースもあり、自覚症状が乏しいことがあるので注意してください。
治療は症状や経過、肺のしぼみ具合などから総合的に判断します。軽ければ、安静にして経過観察で済みますが、胸腔内に細い管を入れて漏れた空気を吸い出す“胸腔ドレナージ”を行うこともあります。また、喫煙はリスクを高めるので禁煙も大切。空気漏れが続いたり再発を繰り返したりする場合は、手術を検討。当院ではできるだけ体の負担を少なくするために約2㌢の穴を1カ所、約1㌢の穴を2カ所開け、胸腔鏡を挿入する“胸腔鏡下手術”を取り入れています。傷が小さいので、痛みが軽く術後の回復も早いのが特徴です。
「呼吸をする時に胸が痛い」「深呼吸がしづらい」など、気になる症状がある人は放置せずに早めの受診を。
(済生会和歌山病院 呼吸器外科・房本安矢)
関連キーワード
おすすめ記事
-
2025/9/25“無理をしない”を合言葉に
仕事も家庭も全力投球9月25日は「主婦休みの日」。家事や仕事に頑張る皆さんに“自分をねぎらってほしい”という思いから…
-
2025/9/18あなたのアイドルを探せ！！
【推し活】アニマル総選挙！ジャイアントパンダの帰国から3カ月。新たな“推し”を探すべく「アニマル総選挙！」を開催します。ア…
-
2025/9/11行ってみたから伝えたい！
大阪関西 万博体験レポート今年4月に開幕した「大阪・関西万博」は10月13日(祝)の閉幕まで残すところ約1カ月。今週は万博…
-
2025/9/4和歌山のヒガシから新着情報
これが新しい橋本です橋本市と聞いても、「あまり行ったことないわ～」との印象を持つ読者は多いかもしれませんね。実はそれっ…
-
2025/8/28自然界の脅威に備えよう
人と自然の“キケンな遭遇”
出合ったらどうしよう！？秋は川や山などへ出かける機会が増える季節です。もしも「クマ」や「スズメバチ」などの危険な生き物た…