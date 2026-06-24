和歌山市黒田のコインランドリーが、「コインランドリーEarth(アース)」として4月にリニューアルオープン。クリーニング専門店が開発した、プロも使う洗剤「海をまもる洗剤～ウェルウォッシュ～」を使用。衣類のダメージを抑えながら、しっかり汚れを落としてくれます。毎日の洗濯はもちろん、布団や毛布など大物洗いにも。環境にも衣類にもやさしい洗濯を、気軽に試してみて。ウェブで洗濯機の稼働状況を確認できるのも便利です。
店舗情報
|店舗名
|コインランドリーEarth
|電話番号
|0120(230)509
※電話問い合わせ時は管理番号「21038」を入力
|住所
|和歌山市黒田188-2ソルト黒田Ⅱ
|営業時間
|24時間
|休日
|無休
|@wakayama.laundry.earth
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