衣類にも環境にもやさしい洗濯を

プロ仕様の洗剤で大物洗いも快適

和歌山市黒田のコインランドリーが、「コインランドリーEarth(アース)」として4月にリニューアルオープン。クリーニング専門店が開発した、プロも使う洗剤「海をまもる洗剤～ウェルウォッシュ～」を使用。衣類のダメージを抑えながら、しっかり汚れを落としてくれます。毎日の洗濯はもちろん、布団や毛布など大物洗いにも。環境にも衣類にもやさしい洗濯を、気軽に試してみて。ウェブで洗濯機の稼働状況を確認できるのも便利です。

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