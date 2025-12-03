ことばで広がる絵本の世界
「さいしゅうれっしゃのあとで」
2025/12/4
はるかぜを のせてくるんだよ
山の奥の小さな駅。いつものように最終列車を見送った駅長さんは、近づいてくる列車の音に驚きます。運転席の男の子は「ふゆを とどけに いくんだよ」と言いました。帰りの時間を心配する駅長さんに「かえりは はるだよ」と木枯らしをのせて走り出しました。
そして、また次の列車が冬をのせてやって来ます。季節が変わるころ、不思議な列車がどこかで走っているのかもしれません。春をのせて帰ってきてくれるのが楽しみになる絵本です。
和歌山県立図書館
主任司書・藤田達子
|絵本
|さいしゅうれっしゃのあとで
市川宣子/作、柿本幸造/絵(ひさかたチャイルド)
